Центр Тюмени сковали пробки из-за перекрытых дорог

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Центр Тюмени встал в пробки из-за перекрытых в связи с празднованием Дня города дорог. В настоящее время движение затруднено по улице Щербакова — от Дружбы до парка Заречный, по 2-й Луговой — от Щербакова до Исторического центра.
На Челюскинцев затор растянулся от Исторического центра до Ленина. В пробке также стоят водители. Решившие поехать по Первомайской — движение затруднено на участке от Советской до Герцена. Республика стоит в пробке от Челюскинцев до Водопроводной и от Перекопской до Семакова, на Советской пробка от Челюскинцев до Первомайской. Также движение затруднено по улице Мориса Тореза.
Водители сообщают, что машины двигаются со скоростью 1 метр в час.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29 июля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 437-летия города будут перекрыты несколько улиц. Кроме того, график работы и маршруты изменит общественный транспорт.