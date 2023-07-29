Центр Тюмени сковали пробки из-за перекрытых дорог

На Челюскинцев затор растянулся от Исторического центра до Ленина. В пробке также стоят водители. Решившие поехать по Первомайской — движение затруднено на участке от Советской до Герцена. Республика стоит в пробке от Челюскинцев до Водопроводной и от Перекопской до Семакова, на Советской пробка от Челюскинцев до Первомайской. Также движение затруднено по улице Мориса Тореза.