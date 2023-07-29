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Центр Тюмени сковали пробки из-за перекрытых дорог

29 июля 2023, 12:25
Фото: 2 ГИС
Тюменцам советуют в эту часть города на личном транспорте не ехать.
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Тюмень

Центр Тюмени встал в пробки из-за перекрытых в связи с празднованием Дня города дорог. В настоящее время движение затруднено по улице Щербакова — от Дружбы до парка Заречный, по 2-й Луговой — от Щербакова до Исторического центра.

На Челюскинцев затор растянулся от Исторического центра до Ленина. В пробке также стоят водители. Решившие поехать по Первомайской — движение затруднено на участке от Советской до Герцена. Республика стоит в пробке от Челюскинцев до Водопроводной и от Перекопской до Семакова, на Советской пробка от Челюскинцев до Первомайской. Также движение затруднено по улице Мориса Тореза.

Водители сообщают, что машины двигаются со скоростью 1 метр в час.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29 июля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 437-летия города будут перекрыты несколько улиц. Кроме того, график работы и маршруты изменит общественный транспорт.

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