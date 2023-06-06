Автомобилистов Тюмени возмутило перекрытие дороги на ТЭЦ

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
«Зачем дорогу на ТЭЦ перекрыли? Сейчас километры стоячих в заторах машин! Перекрытые навсегда в центре три улицы ради пешеходов, где всегда и так были пробки! Теперь все, кому надо в Зареку, на Комсомольскую, Осипенко едут на несчастную узкую Советскую у Евразии. Теперь еще Ленина у музея», — отмечает подписчик паблика «Тюмень — наш дом» Кирилл П.
Теперь все, кому надо с объездной на Войновку, будут выезжать на улицу Монтажников и Широтную, которые и без этого перегружены.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 10,11 и 12 июня парковки станут бесплатными.