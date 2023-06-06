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Автомобилистов Тюмени возмутило перекрытие дороги на ТЭЦ

6 июня 2023, 11:31
Фото: 1MI

Ездить на Войновку далеко: водителей возмутило перекрытие дороги на ТЭЦ в Тюмени

Тюменцы всё больше обращают внимание на перекрытие участков дорог на объездной и в центре города. Ремонтный сезон сейчас в самом разгаре, но автомобилисты вынуждены стоять в пробках.
«Зачем дорогу на ТЭЦ перекрыли? Сейчас километры стоячих в заторах машин! Перекрытые навсегда в центре три улицы ради пешеходов, где всегда и так были пробки! Теперь все, кому надо в Зареку, на Комсомольскую, Осипенко едут на несчастную узкую Советскую у Евразии. Теперь еще Ленина у музея», — отмечает подписчик паблика «Тюмень — наш дом» Кирилл П.

Теперь все, кому надо с объездной на Войновку, будут выезжать на улицу Монтажников и Широтную, которые и без этого перегружены.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 10,11 и 12 июня парковки станут бесплатными.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Работа#Александр Мязин
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