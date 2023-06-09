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В Тюмень вернулись 9-балльные пробки из-за ДТП и перекрытой улицы Республики

9 июня 2023, 12:44

Вечером в Тюмени наблюдаются 9-балльные пробки

В вечерний час пик 9 июня отмечаются заторы в 9 баллов. Тюменцы готовятся к праздникам.

Серьёзные затруднения отмечаются в южной части объездной дороги, здесь произошло ДТП грузовика и легкового автомобиля (пробка на 3 километра). Серьёзный затор при выезде из города на улице Дамбовской, здесь тоже авария.

Отметим, что сегодня перекрыли улицу Республики (в районе Холодильной). Автомобилисты Тюмени едут в объезд по 50 лет ВЛКСМ.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в аварии грузовика и Volvo никто не пострадал, но машины перекрыли две полосы движения.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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