В Тюмень вернулись 9-балльные пробки из-за ДТП и перекрытой улицы Республики

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Серьёзные затруднения отмечаются в южной части объездной дороги, здесь произошло ДТП грузовика и легкового автомобиля (пробка на 3 километра). Серьёзный затор при выезде из города на улице Дамбовской, здесь тоже авария.
Отметим, что сегодня перекрыли улицу Республики (в районе Холодильной). Автомобилисты Тюмени едут в объезд по 50 лет ВЛКСМ.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в аварии грузовика и Volvo никто не пострадал, но машины перекрыли две полосы движения.