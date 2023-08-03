Певица Пелагея бесплатно выступит в центре Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа пройдет бесплатный концерт группы Иванушки International. Их выступление тоже состоится на площади 400-летия Тюмени. 29 июля на площади 400-летия Тюмени выступила группа «Любэ». Мероприятие было посвящено дню города, вход для горожан был свободный.