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Певица Пелагея бесплатно выступит в центре Тюмени

3 августа 2023, 12:52
Фото: 1MI
Мероприятие пройдет на площади 400-летия Тюмени.

В честь дня рождения Тюменской области 20 августа в Тюмени выступит певица Пелагея (Пелагея Телегина). Начало в 19:00. Мероприятие открытое, вход свободный.

«Ко дню рождения области, на площади 400-летия Тюмени выступит певица Пелагея», — сообщили «Нашему городу» представители Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа пройдет бесплатный концерт группы Иванушки International. Их выступление тоже состоится на площади 400-летия Тюмени. 29 июля на площади 400-летия Тюмени выступила группа «Любэ». Мероприятие было посвящено дню города, вход для горожан был свободный.

Группа Иванушки International бесплатно выступит в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выступление
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