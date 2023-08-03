Певица Пелагея бесплатно выступит в центре Тюмени

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В честь дня рождения Тюменской области 20 августа в Тюмени выступит певица Пелагея (Пелагея Телегина). Начало в 19:00. Мероприятие открытое, вход свободный.
«Ко дню рождения области, на площади 400-летия Тюмени выступит певица Пелагея», — сообщили «Нашему городу» представители Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа пройдет бесплатный концерт группы Иванушки International. Их выступление тоже состоится на площади 400-летия Тюмени. 29 июля на площади 400-летия Тюмени выступила группа «Любэ». Мероприятие было посвящено дню города, вход для горожан был свободный.