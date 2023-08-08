Тюменский выпускник случайно отправил на свалку документы для поступления в ВУЗ

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Тюменский выпускник случайно выбросил документы для поступления в ВУЗ. Молодой человек подрабатывал в магазине и нечаянно положил папку с необходимыми документами в одну из пустых коробок.
Сотрудники магазина выбросили ненужную коробку вместе с остальным мусором. Мать школьника обратилась за помощью к сотрудникам ТЭО, чтобы те помогли найти документы. Поскольку восстановить документы для поступления к этому учебному году уже не получится.
Оказалось, что шансы найти ценные документы в горе мусора, тем более, если мусор прошел этап прессования, практически равны нулю. Однако специалисты дали надежду женщине, сообщив, что при обнаружении уцелевших документов работники МСЗ всегда передают их в полицию.