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Тюменские бойцы показали, как обустроили быт на передовой (ВИДЕО)

4 августа 2023, 02:58
Фото: 1MI
Тюменские бойцы показали построенную ими баню
Благодаря помощи жителей Тюменской области военнослужащие смогли построить баню.

Тюменские бойцы рассказали жителям региона, как обустроили быт на передовой. Видео с отснятыми кадрами с места событий появилось на сайте информационного центра правительства Тюменской области.

Военнослужащие подразделения «Тобол» построили баню с местом для отдыха.

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Помещение состоит их трех секций, включающих в себя помывочную, парилку и место для отдыха. На видео боец подразделения провел экскурсию по локации, а также поблагодарил всех жителей Тюменской области и главу региона за предоставленный для строительства материал.

Ранее портал «Nashgorod.ru» писал о том, что тюменским разведчикам СВО отправили на передовую специальное антидроновое ружье. Оружие должно выводить из строя квадрокоптеры противника. Видео, на котором запечатлен момент получения специального оружия для атаки дронов командиром подразделения можно посмотреть здесь.

бойцы показали построенную ими баню
Видео: Информационный центр правительства ТО
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