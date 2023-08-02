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На утренниках дошкольников нарядят в военную форму

2 августа 2023, 02:54
Фото: 1MI
Запрос на приобретение формы поступил от учреждения на госзакупки.
Сюжет
Дети

На утреннике в местном детсаду дошкольников хотят нарядить спецназовцами и военными. Садик «Крепыш» при школе №89 разместил аукцион на поставку соответствующих костюмов на сайте госзакупок.

В документе сообщается, что учреждение запросило следующий товар: костюм военный, 70 штук (для девочек — гимнастерка, юбка, пилотка, для мальчиков — гимнастерка, галифе, пилотка).

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Всего планируется приобрести более 300 костюмов. Среди них традиционные костюмы животных и сказочных героев. Но есть также к примеру, костюм спецназовца. Такой наряд должен иметь «бронежилет» с креплениями для размещения «боекомплекта», а также красный берет со звездой.

Кроме того, в списке есть карнавальный костюм военного без привязки к полу детей. Он должен состоять из комбинезона, кепи и ремня и быть в расцветке «милитари».

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#Анастасия Ильина#Дети#Праздник#Школа#Военные
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