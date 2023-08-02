На утренниках дошкольников нарядят в военную форму

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
На утреннике в местном детсаду дошкольников хотят нарядить спецназовцами и военными. Садик «Крепыш» при школе №89 разместил аукцион на поставку соответствующих костюмов на сайте госзакупок.
В документе сообщается, что учреждение запросило следующий товар: костюм военный, 70 штук (для девочек — гимнастерка, юбка, пилотка, для мальчиков — гимнастерка, галифе, пилотка).
Всего планируется приобрести более 300 костюмов. Среди них традиционные костюмы животных и сказочных героев. Но есть также к примеру, костюм спецназовца. Такой наряд должен иметь «бронежилет» с креплениями для размещения «боекомплекта», а также красный берет со звездой.
Кроме того, в списке есть карнавальный костюм военного без привязки к полу детей. Он должен состоять из комбинезона, кепи и ремня и быть в расцветке «милитари».