На утренниках дошкольников нарядят в военную форму

Всего планируется приобрести более 300 костюмов. Среди них традиционные костюмы животных и сказочных героев. Но есть также к примеру, костюм спецназовца. Такой наряд должен иметь «бронежилет» с креплениями для размещения «боекомплекта», а также красный берет со звездой.