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Тюменским зенитчикам на передовую отправили антидроновое ружье

3 августа 2023, 03:02
Фото: 1MI
У тюменских бойцов появилось специальное ружье для атаки дронов
Оснащение допоборудованием военных из Тюменской области проходит под личным руководством главы области.

Жители Тюменской области, служащие на передовой в зенитно-ракетной батарее, получили антидроновое ружье. По сообщению информационного центра правительства Тюменской области, эти бойцы принимают активное участие в специальной военной операции с первых дней.

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В ведомстве убеждены, подавитель беспилотников способен вывести из строя квадрокоптеры противника. Отмечается, что оснащение дополнительным оборудованием подразделений, в которых служат жители Тюменской области, проходит под личным контролем главы области Александра Моора.

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В официальном TG-канале информационного центра Тюменской области появилось видео, на котором запечатлен момент получения специального оружия для атаки дронов командиром подразделения с позывным «Зенит».

Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку «5». Спасибо вам большое, будем работать, — выразил слова благодарности командир подразделения.
Командиру подразделения доставили антидроновое ружье
Видео: Информационный центр правительства ТО
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