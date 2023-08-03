Тюменским зенитчикам на передовую отправили антидроновое ружье

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Жители Тюменской области, служащие на передовой в зенитно-ракетной батарее, получили антидроновое ружье. По сообщению информационного центра правительства Тюменской области, эти бойцы принимают активное участие в специальной военной операции с первых дней.
В ведомстве убеждены, подавитель беспилотников способен вывести из строя квадрокоптеры противника. Отмечается, что оснащение дополнительным оборудованием подразделений, в которых служат жители Тюменской области, проходит под личным контролем главы области Александра Моора.
В официальном TG-канале информационного центра Тюменской области появилось видео, на котором запечатлен момент получения специального оружия для атаки дронов командиром подразделения с позывным «Зенит».
Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку «5». Спасибо вам большое, будем работать, — выразил слова благодарности командир подразделения.