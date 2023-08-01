Родственникам погибших в СВО разрешат бесплатно парковаться в центре Тюмени

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Семьи погибших в СВО тюменцев смогут бесплатно парковаться в центре города. По словам представителя партии «Единая Россия» Андрея Артюхова, именно региональное отделение партии обратилось в администрацию города с этой идеей.
Предпосылками к выдвинутой инициативе послужили регулярные встречи с семьями погибших. Отмечается, что в администрации города такое обращение поддержали. Глава города Руслан Кухарук уже подписал необходимое постановление.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в центре города появятся 4 платных парковки.
Кроме того, «Nashgorod.ru» писал, что местные ритуальные фирмы разводят вдов погибших бойцов на деньги. Работники похоронных бюро предлагали вдовам дорогостоящие гробы и оркестр, пытаясь продать допуслуги, как обязательные.