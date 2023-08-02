«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат

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Проблема с выплатами для добровольцев, отслуживших в зоне боевых действий, приобретает массовый характер. Один за другим жители региона сообщают о том, что не могут получить обещанные вознаграждения и документы ветеранов боевых действий. Отказ в выплатах объясняют тем, что контракт мужчина заключали с другим регионом, однако сами бойцы не обращали внимание на документы, когда отправлялись на СВО, а потому считают себя обманутыми.
«Наш город» уже рассказал истории двух тюменцев, которым отказали в губернаторских выплатах. Так Шамиль Мазгаров имеет прописку в Тюмени и призывался на службу из местного военкомата. Однако договор ему дали подписать лишь в Ростове, куда бойцов отправили на пересадку.
Позже, после возвращения в город с отличной характеристикой и документами о прохождении службы ему отказали в получении выплат от региона и в выдаче удостоверения «Ветерана боевых действий».
С похожей ситуацией столкнулся и участник специальной военной операции Роман Филатов, получивший ранение под Артемовском. Он был направлен в зону боевых действий с места работы в Новом Уренгое, туда он ездил вахтовым методом.
Вернувшись на малую родину с ранением он также получил отказ на получение губернаторских выплат. Объяснение решения аналогичное — контракт заключен с Ростовом.
После публикации этих историй в редакцию «Нашего города» стали обращаться бойцы, попавшие в аналогичную ситуацию. Некоторые уже год не могут добиться выдачи удостоверения и также получают отказы в назначении выплат.
«Прочитал статью, о том что добровольцу не выплатили обещанное! Я сам был в том же отряде и по ранению уже больше года не могу получить президентские! И не только я, по России нас много!», — сообщил редакции боец СВО Александр.
На фоне этих событий многие бойцы, которым губернатор Тюменской области Александр Моор обещал встречать их с оркестром и большим праздников, ощутили жуткое разочарование. Отслужив на передовой в опасной зоне, они вернулись не нужными своему региону.
«Безусловно все равны в правах, возможно здесь есть моменты, которые пока не учли в законодательстве. Рекомендую обратится к любому депутату областной думы или к губернатору. Уверен данное обращение не останется без внимания», — говорит депутат Тюменской областной Думы Александр Чепик.
Однако военные часто оказываются принципиальными. Так Шамиля Мазгарова оскорбила необходимость доказывать родному региону свою работу по контракту в зоне СВО. Он разочаровался в отношении региона в добровольцам и на этом основании решил не заключать последующий контракт.
«Тюменская область, это регион России, а не отдельное государство. Позиция тюменских властей подпадает под сепаратизм, коль они отрицают целостность России и наличие в ней президента России. Кроме того, здесь попахивает в действиях чиновников экстремизмом, ибо отказать в выдаче удостоверений они не могут, а если нет полномочий, обязаны переслать проблему должностному лицу и госоргану, у которого есть таковые полномочия», — считает тюменский общественник Алексей Савоськин.
Он уверен, что решением вопроса должны заниматься не бойцы, а местные власти, которые скорее всего уже знают о сложившейся проблеме, которая возникает систематически.
Тюменский юрист Роман Матвеев рекомендует участникам СВО обратиться в военкоматы с письменным обращением, чтобы еще раз попытаться получить удостоверение ветерана.
«Возможно оно в личном деле есть и просто из точки N идет. Если по заявлению снова откажут, тогда нужно подать заявление в областной военкомат и приложить копию первого заявления. Если и там отказ или нет ответа, тогда в суд нужно идти — иного выхода нет», — говорит Матвеев.
Он подчеркнул, что проблема с выдачей удостоверений в России действительно существует, но это не следствие ошибки военкоматов или намеренного затягивания процесса.
«Дело в том, что бойцы с СВО приезжают раньше, чем идет их личное дело. Оно может идти месяцами и здесь нужно подождать. Однако добровольцы, которые уходили при мобилизации, заранее знали, что получат документ — их фотографировали в штабах и сразу все выписывали. и поэтому я полагаю, что проблема именно в долгой передаче личных дел», — считает юрист.
Однако бойцам, вернувшимся с СВО не сложно было бы подождать выдачи положенного, если бы им об этом сказали непрямую. Сейчас мужчинам говорят, что они, якобы, сами знали, что заключили контракт с Ростовской область, а не с Тюменской, а значит наш регион «не при делах». Хотя, по словам служивших в зоне СВО, они попросту не обратили внимание на бумаги, а были заняты подготовкой к участию в боевых действиях.
Добровольцы, отслужившие в зоне СВО ждали, что их встретят с почетом и отплатят вниманием за их непростую работу. Однако теперь у них 2 пути — идти в суд и доказывать свою правду, что для многих кажется унизительным, или же ждать, когда власти образумятся и обратят внимание на проблему.