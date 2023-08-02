«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат

Однако бойцам, вернувшимся с СВО не сложно было бы подождать выдачи положенного, если бы им об этом сказали непрямую. Сейчас мужчинам говорят, что они, якобы, сами знали, что заключили контракт с Ростовской область, а не с Тюменской, а значит наш регион «не при делах». Хотя, по словам служивших в зоне СВО, они попросту не обратили внимание на бумаги, а были заняты подготовкой к участию в боевых действиях.