«Будет больно»: публикуем график магнитных бурь на август 2023

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Особенно неприятными для метеозависмых жителей региона станут первые и последние дни месяца. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ситуация в магнитном поле будет обострятся 1, 26 и 28 августа. Самая сильная буря прогнозируется на 28 августа, когда она достигнет уровня G1.
Для удобства мы разделили состояние магнитного поля по периодам. Однако стоит учитывать, что этот прогноз предварительный.
По данным специалистов, сейчас поведение Солнца укладывается в модель, согласно которой у нашей звезды пока отсутствует энергия для долгосрочного роста активности.
«Текущий „летний“ шаблон поведения Солнца состоит в продолжительных спокойных периодах, которые могут прерываться отдельными активными всплесками, продолжительностью около суток. Предварительно такой характер сохранится до конца лета. Осенью возможно начало быстрого роста Солнца в сторону максимума активности с радикальным увеличением частоты и мощности солнечных вспышек. Пик активности может быть достигнут весной 2024 года с сохранением высокого уровня активности Солнца не менее чем на 1,5 — 2 года», — сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Влияние волнение магнитного поля ощущают практически все тюменцы, если происходят интенсивные вспышки, то под влияние явлении попадают даже те, кто не страдает от метеозависимости.
Чаще всего в ходе бури люди могут ощущать:
Также врачи отмечают, что у людей с хроническими заболеваниями могут обострится симптомы. А потому слоит проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы специалист подсказал, как легче всего перенести последствия волнения магнитного поля. Не стоит заниматься самолечением и злоупотреблять обезболивающими препаратами.
Тюменские фармацевты также рекомендуют не использовать сильнодействующие препараты и не превышать указанную в инструкции дозировку, чтобы не навредить организму в тяжелый для него период.
«Часто люди приходят и просят препараты, которые обычно пациенты принимают после серьезных операций. Они часто оказывают серьезную нагрузку на сердце и сосудистую систему. В аптеке вы всегда можете проконсультироваться с сотрудником, который подскажет вам более подходящее и безопасное средство», — говорит фармацевт.
В случае, если проявление одного из симптомов длится более 2 дней, стоит также обратиться к врачу, так как это может сигнализировать о развитии какого-либо заболевания.
Чтобы минимизировать воздействие взбудораженного магнитного поля, стоит минимизировать контакт с техникой. Старайтесь реже брать в руки телефон и не засиживаться за компьютером. Также, по возможности, стоит отказаться от вождения автомобиля.
Со спортом тоже не стоит переусердствовать. Тренировки с высокими нагрузками стоит отложить, а при ухудшении состояния тренировку вовсе стоит прервать. Однако занятия спортом можно смело заменить спокойной прогулкой в умеренном темпе. Также не забудьте взять с собой воду.
При грамотной подготовке и проявлению внимания к сигналам своего организма, магнитные бури можно перенести с наименьшим дискомфортом. Не забывайте, что многие люди во время вспышек на солнце могут быть раздражительными. Постарайтесь не вступать в конфликты и отложите серьезные разговоры на более благоприятное время.