«Будет больно»: публикуем график магнитных бурь на август 2023

При грамотной подготовке и проявлению внимания к сигналам своего организма, магнитные бури можно перенести с наименьшим дискомфортом. Не забывайте, что многие люди во время вспышек на солнце могут быть раздражительными. Постарайтесь не вступать в конфликты и отложите серьезные разговоры на более благоприятное время.