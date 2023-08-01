«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВО

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Тюменка, потерявшая супруга в зоне СВО рассказала, что местные ритуальщики пытались развести ее на дополнительные услуги, преподнося их, как обязательные.
«Мне нужно было тело в цинковом гробу забрать из Екатеринбурга. Родственники помогли и мы привезли его сюда. Пошли организовывать похороны и уже оплатили место, похоронных зал и прочее, но потом мне местный менеджер говорит, что в таком гробу хоронить нельзя и нужно купить другой, а у них в наличии были только варианты от 80 тысяч рублей», — рассказала «Нашему городу» тюменка.
Также менеджер говорил о том, что военных обязательно нужно хоронить с оркестром, а эта услуга стоит от 150 тысяч рублей. Однако рядом со скорбящей женщиной оказался ее родственник, который заметил корыстный умысел ритуальщиков.
«Он меня отвел в сторонку, за руку взял и говорит: „очнись, тебя разводят“. И тогда я только голову включила и поняла, что едва не попалась на эту удочку. Но думаю, что многие уже соглашались на такие условия», — говорит вдова.
После того, как в разговор вступил мужчина, эти услуги оказались необязательными и от них женщина отказалась.
Тюменский юрист Дмитрий Гаврин объяснил, что в соответствии со статьей 7 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение и предоставление бесплатно участка земли для погребения тела.
«Все доплаты — это воля родственника, он всегда имеет право от них отказаться. А ритуальщики не имеют право говорить об этих услугах, как об обязательных. В цинковом гробу хоронить человека можно, так делали издавна. Обязательно просите у службы напечатанный прайс и берите с собой близких, которые помогут вам не попасться на эти ловушки. Потому что навязывание услуг — дело, которое доказать в суде проблематично», — говорит эксперт.
Стоит упомянуть и возможность обратиться за пособием на погребение. В 2023 году оно составляет 7 793 рублей. Обратиться за выплатой необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменском добровольце Шамиле Мазгарове, который после возвращения с СВО не смог получить удостоверение ветерана и губернаторские выплаты.