Охраннику «Газпрома» из Тюмени, получившему ранение на СВО, отказали в выплатах

После возвращения в Тюмень Роман обратился в управление социальной защиты для получения единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Однако в ее выдаче военному отказали, обосновав это тем, что он убыл для прохождения службы не через Военный комиссариат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту Тюмени, заключившим контракт с Министерством обороны.