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Охраннику «Газпрома» из Тюмени, получившему ранение на СВО, отказали в выплатах

1 августа 2023, 08:47
Фото: 1MI
Военный не попадает под категорию граждан, указанных в постановлении правительства региона.
Сюжет
Тюмень

Житель Тюменской области, участник специальной военной операции Роман Филатов, получивший ранение под Артемовском, не может добиться положенных выплат и получения удостоверения ветерана боевых действий. Тюменцу отказывают в этом потому, что в зону спецоперации он был направлен не из военкомата Тюменской области.

Фото: 1MI

Как попал на СВО

Мама бойца Светлана рассказывает, что сын был направлен в места боевого слаживания с работы. Роман работал в охране компании «Газпром» в Новом Уренгое, а отказаться было просто нельзя.

«„Газпром» создал свои батальоны — «Факел» и «Голубой поток». В один из них попал сын. Сначала отправили на слаживание в Тамбов, после чего военную часть в Ростов-на-Дону, с которой впоследствии был заключен контракт. Под Артемовском он получил ранение, два месяца находился в госпитале, сейчас приехал на реабилитацию в Тюмень», — рассказала «Нашему Городу» мама военного.
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Отказ в выплатах

После возвращения в Тюмень Роман обратился в управление социальной защиты для получения единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Однако в ее выдаче военному отказали, обосновав это тем, что он убыл для прохождения службы не через Военный комиссариат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту Тюмени, заключившим контракт с Министерством обороны.

В прокуратуре Тюменской области правомерность отказа подтвердили, сославшись на постановление правительства Тюменской области от 25.01.2023 №17-п о мерах соцподдержки гражданам, состоящим на воинском учете в регионе.

«Проведенной проверкой установлено, что Вы заключили контракт с войсковой частью ХХХХ, расположенной на территории Ростовской области. С учетом изложенного, Вы не подпадаете под категорию лиц, имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты гражданам, убывшим для прохождения военной службы, в соответствии с указанными постановлениями правительства Тюменской области», — пояснили в прокуратуре.

Удостоверение участника СВО

В прокуратуре Тюменской области Роману сообщили, что ему положена выплата в размере 1 миллиона рублей за полученное в ходе боя ранение. Но с условием — у него должно быть удостоверение участника специальной военной операции.

«Обратились в военкомат с документами на получение удостоверения — нам отказали. Сказали, так как он был отправлен в зону боевых действий не из Тюменской области, то удостоверение он здесь получить не может. В военной части Ростова-на-Дону тоже ничего вразумительного по данному поводу ответить не смогли. Им нужен запрос из военкомата, который отправлять отказываются. Замкнутый круг», — посетовала Светлана Филатова.

В настоящее время родные бойца обратились за помощью в Фонд «Защитники Отечества» — там пообещали помочь.

«Нашему Городу» в Фонде пояснили, что согласно законодательству, для получения удостоверения участника СВО необходимо обратиться к командованию воинской части с заявлением. После его проверки документы из воинской части поступят в специальную комиссию Минобороны (региональную или центральную). Военные комиссары передадут заявление в военный комиссариат субъекта, в течение 30 дней его рассмотрят.

«Наш Город» направил официальные запросы в правительство Тюменской области и в адрес уполномоченного по правам человека. Ответы ожидаются.

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