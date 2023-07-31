Молодой ефрейтор из Тюмени погиб в зоне СВО

Ранее «Наш город» сообщал, что 50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины. Его дом сгорел еще в 2020 году — с того времени Валентин пытается его восстановить самостоятельно. Известно, что он принимал участие в чеченской кампании и много лет ездил на Донбасс к родственникам. В ноябре Валентин и его подразделение попало в засаду. Тюменец был ранен, с тяжелыми травмами «Хоттабыча» нашли танкисты и отвезли в больницу.