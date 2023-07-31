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Молодой ефрейтор из Тюмени погиб в зоне СВО

31 июля 2023, 14:08
Фото: 1MI
28 сентября ему бы исполнилось 23 года.
Фото: страница в ВК Туякбаев Дандыбай

По данным родственников тюменца, в зоне СВО погиб ефрейтор Туякбаев Д. К. Он долгое время проживал в Ишиме, потом переехал в Тюмень. Контракт он подписал в прошлом году.

«Погиб участник СВО ефрейтор Туякбаев Д. К.», — сообщили его родственники в соцсети ВК.

Ранее «Наш город» сообщал, что 50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины. Его дом сгорел еще в 2020 году — с того времени Валентин пытается его восстановить самостоятельно. Известно, что он принимал участие в чеченской кампании и много лет ездил на Донбасс к родственникам. В ноябре Валентин и его подразделение попало в засаду. Тюменец был ранен, с тяжелыми травмами «Хоттабыча» нашли танкисты и отвезли в больницу.

50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины
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#Александр Мязин#Происшествия#Тюменцы#Военные#Погибшие
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