Молодой ефрейтор из Тюмени погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
По данным родственников тюменца, в зоне СВО погиб ефрейтор Туякбаев Д. К. Он долгое время проживал в Ишиме, потом переехал в Тюмень. Контракт он подписал в прошлом году.
«Погиб участник СВО ефрейтор Туякбаев Д. К.», — сообщили его родственники в соцсети ВК.
Ранее «Наш город» сообщал, что 50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины. Его дом сгорел еще в 2020 году — с того времени Валентин пытается его восстановить самостоятельно. Известно, что он принимал участие в чеченской кампании и много лет ездил на Донбасс к родственникам. В ноябре Валентин и его подразделение попало в засаду. Тюменец был ранен, с тяжелыми травмами «Хоттабыча» нашли танкисты и отвезли в больницу.