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Тюменский предприниматель продал бизнес, чтобы шить участником СВО аптечки и носилки

2 августа 2023, 04:39
Фото: Артём Черненко / 1MI
тюменский предприниматель отправляет на фронт аптечки собственного производства
В этом деле ему помогает жена.

Тюменский предприниматель Максим Селиверстов решил помогать участником СВО в тылу. Как сообщает издание Vsluh.ru, до СВО тюменец ремонтировал компьютеры и телефоны. А после начала военной операции он понял, что хочет помогать бойцам.

Предприниматель продал сервисный центр и начал швейное производство. Он изготавливает специальные носилки и аптечки для бойцов СВО. Чтобы учесть все нюансы в своей работе, Селиверстов общается с бойцами с фронта и совершенствует свою продукцию.

Максим признается, что переосмыслил ценности, когда началась военная операция и один из его сотрудников ушел на фронт добровольцем.

Новый бизнес начался с шитья подсумок.

— Наш бывший сотрудник с позывным Ганс, участник боев за Мариуполь, рассказал о проблемах с амуницией и попросил сшить подсумки для магазинов к СВД (снайперская винтовка Драгунова) и для пулеметных коробов, чтобы удобнее было боеприпасы переносить. Как раз тогда началась мобилизация и все это было в дефиците либо стоило бешеных денег, — рассказал предприниматель.
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Шить подсумки тюменцу помогла жена. Такой товар быстро стал актуальным среди бойцов. Заказы посыпались чаще. Затем пара освоила пошив аптечек и носилок. Предприниматели подчеркнули, что не являются волонтерами. На шитье они зарабатывают деньги, но бойцам предлагают цены ниже рыночных.

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#Анастасия Ильина#Военные#Военные действия#Военные травмы#Военные сборы#Бизнес#СВО
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