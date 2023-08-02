Тюменский предприниматель продал бизнес, чтобы шить участником СВО аптечки и носилки

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Тюменский предприниматель Максим Селиверстов решил помогать участником СВО в тылу. Как сообщает издание Vsluh.ru, до СВО тюменец ремонтировал компьютеры и телефоны. А после начала военной операции он понял, что хочет помогать бойцам.
Предприниматель продал сервисный центр и начал швейное производство. Он изготавливает специальные носилки и аптечки для бойцов СВО. Чтобы учесть все нюансы в своей работе, Селиверстов общается с бойцами с фронта и совершенствует свою продукцию.
Максим признается, что переосмыслил ценности, когда началась военная операция и один из его сотрудников ушел на фронт добровольцем.
Новый бизнес начался с шитья подсумок.
— Наш бывший сотрудник с позывным Ганс, участник боев за Мариуполь, рассказал о проблемах с амуницией и попросил сшить подсумки для магазинов к СВД (снайперская винтовка Драгунова) и для пулеметных коробов, чтобы удобнее было боеприпасы переносить. Как раз тогда началась мобилизация и все это было в дефиците либо стоило бешеных денег, — рассказал предприниматель.
Шить подсумки тюменцу помогла жена. Такой товар быстро стал актуальным среди бойцов. Заказы посыпались чаще. Затем пара освоила пошив аптечек и носилок. Предприниматели подчеркнули, что не являются волонтерами. На шитье они зарабатывают деньги, но бойцам предлагают цены ниже рыночных.