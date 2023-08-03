Тюменские бойцы СВО получили гуманитарную помощь из родного края (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Тюменские бойцы подразделения «Сибирь» поблагодарили жителей Казанского района за поддержку. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, на передовую была доставлена партия гуманитарного груза. Отмечается, что бойцам на передовую собрали и отправили газовые баллоны, хозтовары, инструменты, продукты.
Командир штурмового отряда рассказал, что часть помощи он направит в другие подразделения.
— На днях от жителей Казанского района пришла помощь. В другие роты направим, там тоже наши есть. Родной земле, привет! Тобольску, Тюменской области. Передайте, как доберетесь: пусть не скучают, ждут, мы все вернемся! Всем огромное спасибо! , — поблагодарил командир отряда с позывным «Дед».
В ведомстве сообщили, что в прошлом месяце это подразделение получило дополнительное оборудование. В число прочего вошла коробка для пулемета и рукоятки управления огнем.