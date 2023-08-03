Тюменские бойцы СВО получили гуманитарную помощь из родного края (ВИДЕО)

Тюменские бойцы подразделения «Сибирь» поблагодарили жителей Казанского района за поддержку. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, на передовую была доставлена партия гуманитарного груза. Отмечается, что бойцам на передовую собрали и отправили газовые баллоны, хозтовары, инструменты, продукты.