Он заряжал нас энергией: в зоне СВО погиб страйкболист из Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО пропал 24-летний Ефим Кузнецов, он учился в ТВВИКУ. Мужчина отправился на спецоперацию в конце января 2023 года. Пятого июля он последний раз написал своим родным и больше не выходил на связь.