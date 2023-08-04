Он заряжал нас энергией: в зоне СВО погиб страйкболист из Тюмени

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В зоне СВО погиб житель Тюмени Александр Дергачев. Ему было 44 года. Трагедия произошла в бою в районе поселка Клещеевка 11 июля. Родным и близким солдата принесли соболезнования участники тюменской страйкбольной команды «Global Security». Александр здесь был известен как a.k.a. «Алекс».
«Он был хорошим человеком и добрым другом. Знал его таким и буду помнить таким», — сообщил тюменец Павел П.
Первые сообщения о гибели Александра появились в сообществе страйкбольной команды «Global Security». Она находится в Тюменской области и создана «с целью объединения страйкболистов интересующихся моделированием».
Один из участников команды Алексей К. сообщил, что Александр ушел на СВО добровольцем.
«Я не согласен с тем, что такой человек как Саша должен был погибнуть и быть похороненным в закрытом гробу, чтоб мать не могла в последний раз коснуться его, я буду всеми силами помогать нашим как могу», — отметил Алексей К.
«От себя лишь скажу, Александр остаётся в наших сердцах замечательным и отзывчивым товарищем по хобби, который своей энергией заряжал нас двигаться дальше и нам его очень не хватает. Пусть мы не были близко знакомы, но те редкие совместные игры с ним и взаимодействие по рабочим вопросам оставили только положительные воспоминание. На сколько я знаю я него осталась жена и сын», — сообщил «Нашему городу» знакомый Александра из клуба «Global Security» Данил В.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО пропал 24-летний Ефим Кузнецов, он учился в ТВВИКУ. Мужчина отправился на спецоперацию в конце января 2023 года. Пятого июля он последний раз написал своим родным и больше не выходил на связь.