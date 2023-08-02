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Драма в селе Агарак: сразу три односельчанина погибли в СВО

2 августа 2023, 14:52
Фото: 1MI

Сразу три односельчанина их Тюменской области погибли в СВО

О трагедии сообщила глава сельского поселения.

Стало известно о гибели трёх жителей села Агарак Юргинского района. Александр Пономарёв, Федор Игнатов и Даниил Калганов были убиты в зоне СВО.

«Федора похоронили на Камчатке, он служил в „Вагнере“, Александра — в Онохино, у него там семья. А Даниила — у нас в селе хоронили. Федор погиб в сентябре 2022 год, Александр — в феврале этого года, а Даниил — 11 июля» — сообщила глава Агаракского сельского поселения Мария Сидорова изданию 72.ру.

В паблике ВК юргинского района отмечается, что Даниилу Калганову было 29 лет. У Федора Игнатова и Александра Пономарёва остались семья и дети.

Ранее «Наш город» рассказал истории двух тюменцев, которым отказали в губернаторских выплатах. Так Шамиль Мазгаров имеет прописку в Тюмени и призывался на службу из местного военкомата. Однако договор ему дали подписать лишь в Ростове.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные
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