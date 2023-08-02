Драма в селе Агарак: сразу три односельчанина погибли в СВО

Ранее «Наш город» рассказал истории двух тюменцев, которым отказали в губернаторских выплатах. Так Шамиль Мазгаров имеет прописку в Тюмени и призывался на службу из местного военкомата. Однако договор ему дали подписать лишь в Ростове.