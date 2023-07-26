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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 12:02

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Тюменская семья из четырех человек погибла в жутком ДТП под Омском

26 июля 2023, 10:08
Фото: Управление МВД России по Омской области
Жуткая авария случилась на омской трассе
Среди погибших девочка 11 лет и мальчик 14 лет.
Сюжет
Тюмень

Не так давно появилась информация, что на трассе в Омской области произошла авария с участием тюменцев. Жители областной столицы ехали в машине вместе с детьми. К сожалению ни семейная пара, ни их дети — девочка 11 лет и мальчик 14 лет не выжили.

Как подтвердила изданию «Nashgorod.ru» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Наталья Бобылева, погибшие действительно являются жителями Тюмени.

«Сейчас следственный комитет пытается связаться с их родными», — подчеркнула специалист.
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Авария произошла в районе 834 километра автодороги Челябинск-Новосибирск. 39-летний водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения. Такая ситуация спровоцировала столкновение с большегрузом. Водителем грузовика оказался 50-летний мужчина.

— Водителю большегруза на месте оказана медицинская помощь у него там ушибы и ссадины, но к счастью его жизни и здоровья ничего не угрожает, — рассказала нашему изданию специалист ГИБДД.
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#Анастасия Ильина#Тюмень#Дети#ДТП#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Автомобилисты#Жертвы ДТП
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