Тюменская семья из четырех человек погибла в жутком ДТП под Омском

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Не так давно появилась информация, что на трассе в Омской области произошла авария с участием тюменцев. Жители областной столицы ехали в машине вместе с детьми. К сожалению ни семейная пара, ни их дети — девочка 11 лет и мальчик 14 лет не выжили.
Как подтвердила изданию «Nashgorod.ru» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Наталья Бобылева, погибшие действительно являются жителями Тюмени.
«Сейчас следственный комитет пытается связаться с их родными», — подчеркнула специалист.
Авария произошла в районе 834 километра автодороги Челябинск-Новосибирск. 39-летний водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения. Такая ситуация спровоцировала столкновение с большегрузом. Водителем грузовика оказался 50-летний мужчина.
— Водителю большегруза на месте оказана медицинская помощь у него там ушибы и ссадины, но к счастью его жизни и здоровья ничего не угрожает, — рассказала нашему изданию специалист ГИБДД.