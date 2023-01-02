Водитель уснул на рулем: в аварии на тюменской трассе пострадали двое детей

ЧП случилось на 190-м километре автомобильной дороги. Водитель Kia Ceed уснул за рулем и влетел под колеса грузового автомобиля «АФ 476200». В аварии пострадали двое детей — девочки 14 и 9 лет. Одна из них не была пристегнута ремнем безопасности. На данный момент дети находятся в больнице.
Известно, что в момент аварии в салоне легковушки находилось пять человек. Двое взрослых и трое детей. Семья ехала из Нижневартовска в Башкирию на Новый год.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 января в Тюменской области инспекторы ГИБДД поймали за рулем двух 17-летних подростков без водительских прав. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.