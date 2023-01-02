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Водитель уснул на рулем: в аварии на тюменской трассе пострадали двое детей

Сегодня, 10:47
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали двое детей

Жуткая авария произошла в канун Нового года на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. В дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей.
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Авария

ЧП случилось на 190-м километре автомобильной дороги. Водитель Kia Ceed уснул за рулем и влетел под колеса грузового автомобиля «АФ 476200». В аварии пострадали двое детей — девочки 14 и 9 лет. Одна из них не была пристегнута ремнем безопасности. На данный момент дети находятся в больнице.

Известно, что в момент аварии в салоне легковушки находилось пять человек. Двое взрослых и трое детей. Семья ехала из Нижневартовска в Башкирию на Новый год.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 января в Тюменской области инспекторы ГИБДД поймали за рулем двух 17-летних подростков без водительских прав. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Авария#ДТП#Тюменская область#Нижневартовск#Екатеринбург
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