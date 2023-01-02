Водитель уснул на рулем: в аварии на тюменской трассе пострадали двое детей

ЧП случилось на 190-м километре автомобильной дороги. Водитель Kia Ceed уснул за рулем и влетел под колеса грузового автомобиля «АФ 476200». В аварии пострадали двое детей — девочки 14 и 9 лет. Одна из них не была пристегнута ремнем безопасности. На данный момент дети находятся в больнице.