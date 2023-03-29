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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Тюмени двое детей пострадали в аварии

29 марта 2023, 07:17
Фото: ГИБДД

В Тюмени в ДТП пострадали двое детей

Двое детей получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне на пересечении улиц Амурской и Интернациональной. Здесь столкнулись Nissan и Renault.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. По предварительным данным, 47-летняя водитель Nissan не пропустила Renault, когда выезжала на главную дорогу.

В результате столкновения, травмы получили двое пассажиров Nissan — 6-летний мальчик и 11-летняя девочка. Дети перевозились с использованием ремня безопасности и удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на участке автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский произошла массовая авария с участием шести автомобилей. В ДТП пострадали два человека.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Дети#ДТП#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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