В Тюмени двое детей пострадали в аварии

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. По предварительным данным, 47-летняя водитель Nissan не пропустила Renault, когда выезжала на главную дорогу.
В результате столкновения, травмы получили двое пассажиров Nissan — 6-летний мальчик и 11-летняя девочка. Дети перевозились с использованием ремня безопасности и удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на участке автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский произошла массовая авария с участием шести автомобилей. В ДТП пострадали два человека.