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Нетрезвый водитель спровоцировал страшную аварию под Тюменью

6 июня 2023, 06:32
Фото: ГИБДД

Нетрезвый водитель спровоцировал страшную аварию под Тюменью

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло накануне вечером под Тюменью.
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ДТП

На 6-м километре окружной дороги столкнулись Mitsubishi, Toyota Corolla, Kia Rio и большегруз MAN. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла по вине нетрезвого водителя Mitsubishi.

47-летний автовладелец врезался в металлическое ограждение, после чего влетел в грузовик. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. Вследствие чего повреждения получили Toyota Corolla и Kia Rio.

В результате ДТП травмы получил водитель Mitsubishi. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменской трассе в аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. На 175-м километра трассы Шадринск-Ялуторовск столкнулись Renault и Lada Vesta.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Безопасность на дорогах#Тюменская область
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