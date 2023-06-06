Нетрезвый водитель спровоцировал страшную аварию под Тюменью

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
На 6-м километре окружной дороги столкнулись Mitsubishi, Toyota Corolla, Kia Rio и большегруз MAN. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла по вине нетрезвого водителя Mitsubishi.
47-летний автовладелец врезался в металлическое ограждение, после чего влетел в грузовик. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. Вследствие чего повреждения получили Toyota Corolla и Kia Rio.
В результате ДТП травмы получил водитель Mitsubishi. Остальные участники аварии не пострадали.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменской трассе в аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. На 175-м километра трассы Шадринск-Ялуторовск столкнулись Renault и Lada Vesta.