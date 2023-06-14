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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:22

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У здания администрации Тюмени произошла авария. Фото

14 июня 2023, 11:22
Фото: Скрин "Авто Тюмень ДТП"

В центре Тюмени на Первомайской столкнулись «Фольксваген» и «Нива». Фото

В областной столице 14 июня на улице Первомайской столкнулись «Фольксваген» и «Нива».

Инцидент произошел около 12 часов дня рядом со зданием администрации Тюмени. Машины получили значительные повреждения, водителям удалось избежать травм. Стоит отметить, что на этом участке дороги аварии при повороте происходят регулярно.

Вчера «Наш город» сообщал, что на объездной дороге около села Яр образовалась пробка почти в 2 километра, здесь опрокинулся большегруз. Тяжелую машину поднимали с помощью спецтехники, на место ДТП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД города Тюмени.

На объездной дороге Тюмени образовалась крупная пробка, здесь опрокинулся грузовик
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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