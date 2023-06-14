У здания администрации Тюмени произошла авария. Фото

Вчера «Наш город» сообщал, что на объездной дороге около села Яр образовалась пробка почти в 2 километра, здесь опрокинулся большегруз. Тяжелую машину поднимали с помощью спецтехники, на место ДТП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД города Тюмени.