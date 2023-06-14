У здания администрации Тюмени произошла авария. Фото

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Инцидент произошел около 12 часов дня рядом со зданием администрации Тюмени. Машины получили значительные повреждения, водителям удалось избежать травм. Стоит отметить, что на этом участке дороги аварии при повороте происходят регулярно.
Вчера «Наш город» сообщал, что на объездной дороге около села Яр образовалась пробка почти в 2 километра, здесь опрокинулся большегруз. Тяжелую машину поднимали с помощью спецтехники, на место ДТП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД города Тюмени.