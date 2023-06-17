ДТП с летальным исходом: тюменец, лишённый водительских прав, съехал в кювет

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
По предварительной информации, на 40 километре трассы Аромашево — Вагай автомобиль «Тойота Камри» опрокинулся в кювет.
За рулём находился 34-летний мужчина, лишённый водительских прав. В результатете он был ранен, а 40-летний пассажир погиб. Также травмы получили ещё два жителя Вагайского района, которым не было и 40 лет. Они также ехали в машине.
Все выжившие в настоящее время госпитализированы, сообщают в региональной ГИБДД.
Установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом виде.
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