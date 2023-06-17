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ДТП с летальным исходом: тюменец, лишённый водительских прав, съехал в кювет

17 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI

Тюменский бесправник погиб на тюменской трассе Аромашево — Вагай

Смертельное ДТП произошло сегодня в Аромашевском районе.
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ДТП

По предварительной информации, на 40 километре трассы Аромашево — Вагай автомобиль «Тойота Камри» опрокинулся в кювет.

За рулём находился 34-летний мужчина, лишённый водительских прав. В результатете он был ранен, а 40-летний пассажир погиб. Также травмы получили ещё два жителя Вагайского района, которым не было и 40 лет. Они также ехали в машине.

Все выжившие в настоящее время госпитализированы, сообщают в региональной ГИБДД.

Установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени по улице Червишевский тракт сбили 10-летнего ребёнка.

В Тюмени водитель Honda сбил 10-летнего школьника
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Вагайский район#Безопасность на дорогах#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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