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Прямая линия главы города: какие вопросы задают тюменцы?

24 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI

Глава администрации Тюмени Кухарук проведет прямую линию перед Днем города

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на этой неделе ответит на вопросы жителей областной столицы в прямом эфире. Прямая линия запланирована на 26 июля.
Сюжет
Тюмень
«В преддверии празднования Дня города Тюмени я проведу прямую линию и отвечу на ваши вопросы», — сообщил Руслан Кухарук на странице своих соцсетей.

До прямого эфира остается еще целых два дня, но вопросов от горожан накопилось уже немало. Тюменцев интересует благоустройство в деревне Падерина «Большое поле», парка в Тюменской слободе, сроки строительства новой поликлиники, школы и детского сада на Мысу и Московском тракте.

«Вопрос по благоустройству в деревне Падерина „Большое поле“ на площадке ИЖС для многодетных семей. Нет дорог, нет освещения улиц, нет остановок общественного транспорта, нет ни какой жизненно важной инфраструктуры. Дети ходят до школьного автобуса не один киллометр по колено проваливаясь в грязь или снег. Тем самым подвергая опасности свои жизни. На все жалобы жителей только отписки — ждите, денег нет. Когда решится вопрос?» интересуются тюменцы.
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Также, на фоне последних событий, горожан волнуют не справляющиеся с потоком дождевой воды ливневки.

«Почему не работают ливневки?! После каждого дождя город превращается в Венецию!» — возмущаются горожане.

Беспокоят жителей областной столицы и пробки на Московском тракте.

«День добрый, когда в планах развязка на московском тракте „Тюмень-Арена“. Домов в новостройках сдалось уже много, еще больше на подходе. Весь Московский тракт стоит колом до разворота возле поселка Московский каждый день», — интересуются жители города.
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Не остаются без внимания горожан также реализация программы по расселению аварийного жилья, тема применения реагентов в зимнее время года, запуск новых автобусных маршрутов, организация пешеходных переходов и т. д.

Напомним, ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук проводил прямой эфир в начале декабря 2022 года. Тогда он рассказал о ходе благоустройства городских объектов, парков, скверов, строительстве новых культурных объектов, школ и детских садов.

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