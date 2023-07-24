Прямая линия главы города: какие вопросы задают тюменцы?

До прямого эфира остается еще целых два дня, но вопросов от горожан накопилось уже немало. Тюменцев интересует благоустройство в деревне Падерина «Большое поле», парка в Тюменской слободе, сроки строительства новой поликлиники, школы и детского сада на Мысу и Московском тракте.