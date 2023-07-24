В Тюменской области пересчитали средний класс

Семьям с одним ребенком, в Москве в частности, необходим доход в 300 тысяч рублей, в Санкт — Петербурге — 250 тысяч рублей. В 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов для этого надо иметь зарплату по 100 тысяч рублей в месяц на каждого супруга.