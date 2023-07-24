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В Тюменской области пересчитали средний класс

24 июля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Тюменская область не вошла в топ-10 регионов по численности среднего класса. По данному показателю она заняла только 14 место в рейтинге РИА Новости.
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Тюмень

Доля жителей, которые зарабатывают достаточно и могут себе позволить покупку автомобиля, квартиры, поездки в отпуск, накопления составила 15%. В Свердловской области таких семей 10,4%, в Челябинской — 8,9%, в Курганской области всего 4,9%.

Лидером рейтинга стал Ямал, где 39,2% семей могут считаться средним классом. Высокие значения также наблюдались на Чукотке (32,5%), в Магаданской области (31,9%), Москве (30%) и Сахалинской области (28,7%). В Топ-10 также попали Югра и Ненецкий автономный округ (26,3% и 23,4% соответственно), Якутия (22,8%), Камчатка (22,5%) и Санкт-Петербург (20,1%).

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На нижних позициях рейтинга находятся Кабардино-Балкария (2,7%), Дагестан (2,6%), Калмыкия (2,2%), Чечня (1,7%) и Ингушетия (1,4%).

В целом по России доля семей, которых можно считать средним классом составляет 11%. Для сравнения, год назад таких семей насчитывалось 11,5%, три года назад — 14,2%.

Сколько надо денег

По словам экспертов, проще всего стать средним классом одинокому работающему человеку или бездетной паре, в которой оба работают. В большей части регионов двум работающим нужно иметь общий доход в 140-160 тысяч рублей.

Семьям с одним ребенком, в Москве в частности, необходим доход в 300 тысяч рублей, в Санкт — Петербурге — 250 тысяч рублей. В 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов для этого надо иметь зарплату по 100 тысяч рублей в месяц на каждого супруга.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2025 году размер средней заработной платы может увеличиться до 85,7 тысяч рублей. Такая информация указана в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Сегодня, по данным Тюменьстата, уровень среднего заработка в регионе не превышает 64 тысяч рублей.

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