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«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерино требуют от властей построить дорогу

21 июля 2023, 07:28
Фото: Факел72
Жители участка «Большое поле» деревни Падерина обратились к тюменским властям с требованием решить проблему с отсутствием дорог в населенном пункте.
Сюжет
Тюмень
Фото: Факел72

По словам горожан, данной проблеме более пяти лет. И в течение всего этого времени ее власти решать не хотят. При этом администрация Московского муниципального образования заверяет, что данная территория не относится к поселку Московкий или деревне Падерино. А значит и ответственности за нее не несет.

«Мы жители деревни Падерино, „Большого поля“ хотим сообщить властям и общественности о нашей проблеме. Здесь живет много семей с детьми и безопасность детей сегодня под угрозой», — отмечают местные жители.

По словам тюменцев, у участка «Большое поле» отсутствует какая-либо инфраструктура — имеется только свет. Нет ни дорог, ни тротуаров, ни школ, ни детских садов, ни магазинов, ни общественного транспорта, ни медицинских учреждений.

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«Дети вынуждены добираться до ближайшей остановки 1,5-2 километра по распутице. А между тем, рядом постоянно курсируют транзитные большегрузы. Зачастую ребята вынуждены пропускать занятия в школе, потому что добраться до нее (участка в школе в поселке Московский) просто невозможно. Весной, осенью и летом — вечная грязь, зимой — дорогу заметает», — пожаловались тюменцы.

Жители «Большого поля» также напомнили о том, что президент России Владимир Путин ранее давал поручение обеспечить землей многодетные семьи. Однако по итогу получилось так, что семьи землей обеспечили, но качество их жизни существенно снизили.

Фото: Факел72
«Мы просим хотя бы засыпать щебнем дороги. Ведь сегодня каждому жителю „Большого поля“ приходится носить с собой пару резиновых сапог для того, чтобы добраться до места назначения по так называемой дороге», — отметили тюменцы.

«Наш Город» писал, что жители Падерино уже не в первый раз жалуются на дороги в деревне. Пока тюменцы получают в ответ от администрации Тюменского района отписки о том, что строительство дорог на площадке ИЖС идет по разработанному проекту.

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