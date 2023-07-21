«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерино требуют от властей построить дорогу

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По словам горожан, данной проблеме более пяти лет. И в течение всего этого времени ее власти решать не хотят. При этом администрация Московского муниципального образования заверяет, что данная территория не относится к поселку Московкий или деревне Падерино. А значит и ответственности за нее не несет.
«Мы жители деревни Падерино, „Большого поля“ хотим сообщить властям и общественности о нашей проблеме. Здесь живет много семей с детьми и безопасность детей сегодня под угрозой», — отмечают местные жители.
По словам тюменцев, у участка «Большое поле» отсутствует какая-либо инфраструктура — имеется только свет. Нет ни дорог, ни тротуаров, ни школ, ни детских садов, ни магазинов, ни общественного транспорта, ни медицинских учреждений.
«Дети вынуждены добираться до ближайшей остановки 1,5-2 километра по распутице. А между тем, рядом постоянно курсируют транзитные большегрузы. Зачастую ребята вынуждены пропускать занятия в школе, потому что добраться до нее (участка в школе в поселке Московский) просто невозможно. Весной, осенью и летом — вечная грязь, зимой — дорогу заметает», — пожаловались тюменцы.
Жители «Большого поля» также напомнили о том, что президент России Владимир Путин ранее давал поручение обеспечить землей многодетные семьи. Однако по итогу получилось так, что семьи землей обеспечили, но качество их жизни существенно снизили.
«Мы просим хотя бы засыпать щебнем дороги. Ведь сегодня каждому жителю „Большого поля“ приходится носить с собой пару резиновых сапог для того, чтобы добраться до места назначения по так называемой дороге», — отметили тюменцы.
«Наш Город» писал, что жители Падерино уже не в первый раз жалуются на дороги в деревне. Пока тюменцы получают в ответ от администрации Тюменского района отписки о том, что строительство дорог на площадке ИЖС идет по разработанному проекту.