«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерино требуют от властей построить дорогу

По словам горожан, данной проблеме более пяти лет. И в течение всего этого времени ее власти решать не хотят. При этом администрация Московского муниципального образования заверяет, что данная территория не относится к поселку Московкий или деревне Падерино. А значит и ответственности за нее не несет.