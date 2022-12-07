Глава Тюмени Руслан Кухарук ответил на вопросы горожан

«Наш город» спросил у Руслана Кухарука, поступают ли ему предложения перейти работать в другой регион или выйти на федеральный уровень?
«Все понимают, что может так сложиться ситуация — на вас обратят взор, но пока предложений мне не поступало. Если предложение все же поступит — я буду готов применить свои знания и опыт», — ответил Кухарук.
Но, уже традиционно, большую часть прямой линии заняли вопросы благоустройства. В частности, жителей беспокоило состояние сквера Депутатов. Глава администрации согласился с тем, что объект уже не соответсвует современным представлениям о городском пространстве. Однако судьба сквера, по словам Кухарука, будет зависеть от активности горожан, которые будут голосовать за его благоустройство.
Также в ходе прямой линии прозвучал ответ на вопрос, касающийся благоустройства озера Алебашево, работы на котором, как казалось, затихли.
«Мы проходим завершающий этап получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Дальше ждет реализация, но здесь все зависит от финансирования. Скажу честно — объект непростой, 27 гектаров подлежит благоустройству на суше и также работы нужно провести и на водной глади — это 40 гектаров», — сообщил Кухарук.
В ходе прямой линии были затронуты вопросы строительства новых, как культурных объектов, так и социальных. Руслан Кухарук заявил, что в городе нет проблем с устройством в детские сады маленьких тюменцев.
«У нас в приоритете работа по строительству детских садов в новых микрорайонах. В прошлом году мы построили и сдали 8 садиков, а также отремонтировали 2 здания дошкольного образования. В этом году в новом садике в Ямальском-2 уже идет запись в группы, в Ново-Патрушево детский сад мы введем в эксплуатацию до конца декабря», — ответил глава администрации.
Особенно бурно тюменцы поднимали вопрос строительства школ в Березняках и ММС. Руслан Кухарук сказал, что они будут построены и сданы согласно плану. Также он сказал, что в городе будет выполнен план по строительству уникальных спортивных объектов.
Тюменцы были также обеспокоены расширением зоны платной парковки, но Руслан Кухарук заявил сразу — это вынужденная мера.
«Это помогает снизить нагрузку на улицы города. Говорят, что администрация делает это, чтобы пополнить городскую казну, но это не так. Механизм введения платного парковочного пространства — обычная практика, которая хорошо себя показала. У нас уже введено 1200 платных парковочных мест. В тех местах, где они есть, также проблемы с парковкой уходят», — сказал Кухарук.
Спросили у главы города и об «умных остановках».
«А они нужны?», — в шутку (или нет) спросил в ответ Кухарук.
После чего он сообщил о том, что в планах установка таких объектов в городе есть. Но пока администрация не готовы выделять на эти цели средства из бюджета.
«Мы готовы для сотрудничества, мы ждем инвесторов. Готовность есть, мы готовы с этим работать. Но задача не является приоритетной», — сказал Руслан Николаевич.
На многочисленные вопросы, касающиеся роста цен на ЖКХ, глава города не ответил. Но еще в начале прямой линии он заявил, что все заданные вопросы, авторы которых не получили ответов, будут приняты в работу.