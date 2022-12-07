Глава Тюмени Руслан Кухарук ответил на вопросы горожан

Но, уже традиционно, большую часть прямой линии заняли вопросы благоустройства. В частности, жителей беспокоило состояние сквера Депутатов. Глава администрации согласился с тем, что объект уже не соответсвует современным представлениям о городском пространстве. Однако судьба сквера, по словам Кухарука, будет зависеть от активности горожан, которые будут голосовать за его благоустройство.