Строительство домов в Тюмени подорожает на 10%

Специалисты отмечают, что в первую очередь подорожают те дома, в чистовой отделке которых используются преимущественно импортные материалы. Если же применяются российские, то именно в этом году их цена значительно не изменится. Также росту цен будут подвержены новые проекты, а не те, которые реализуются сейчас, пишет РБК Тюмень.