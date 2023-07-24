Строительство домов в Тюмени подорожает на 10%

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
По словам специалистов, на рост стоимости загородного жилья повлияет увеличение цен на на строительные материалы. В этом году подорожание российских материалов без иностранных присадок составит около 12%, иностранной продукции — от 50% до 100% из-за усложнения логистических цепочек.
Специалисты отмечают, что в первую очередь подорожают те дома, в чистовой отделке которых используются преимущественно импортные материалы. Если же применяются российские, то именно в этом году их цена значительно не изменится. Также росту цен будут подвержены новые проекты, а не те, которые реализуются сейчас, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие 2023 года было построено 3 тысячи 539 индивидуальных жилых домов общей площадью 428,8 тысяч квадратных метров, что на 102,8% больше чем годом ранее.