nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Изображение материала

Строительство домов в Тюмени подорожает на 10%

24 июля 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Тюмени загородная недвижимость прибавит в цене на 10-15%. Такие прогнозы дают эксперты рынка.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов, на рост стоимости загородного жилья повлияет увеличение цен на на строительные материалы. В этом году подорожание российских материалов без иностранных присадок составит около 12%, иностранной продукции — от 50% до 100% из-за усложнения логистических цепочек.

Специалисты отмечают, что в первую очередь подорожают те дома, в чистовой отделке которых используются преимущественно импортные материалы. Если же применяются российские, то именно в этом году их цена значительно не изменится. Также росту цен будут подвержены новые проекты, а не те, которые реализуются сейчас, пишет РБК Тюмень.

В Тюмени продают усадьбу в классическом стиле 18 века за 75 миллионов рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие 2023 года было построено 3 тысячи 539 индивидуальных жилых домов общей площадью 428,8 тысяч квадратных метров, что на 102,8% больше чем годом ранее.

Читайте также:
В Тюменской области пересчитали средний классВ Тюмени за год услуги такси подорожали на 16%В Тюмени задымился прогулочный теплоход
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Строительные материалы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Жизнь изменится: как на тюменцев повлияют ретроградные положения Венеры и Меркурия
Вчера, 07:46
Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места
Вчера, 06:35
В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки
Вчера, 08:14
Одной из секретных баз отдыха скоро не станет в Тюмени
22 июля, 17:33
В Тюменской области пересчитали средний класс
Сегодня, 04:27
Тюменским сладкоежкам рассказали, как преодолеть тягу к тортам и конфетам
Вчера, 07:01