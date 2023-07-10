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Тюменским застройщикам не хватает земель для строительства

10 июля 2023, 04:16
Фото: 1MI

Тюменские застройщики столкнулись с дефицитом земель

В Тюмени застройщики сообщают о дефиците земель из-за роста объемов строительства ИЖС. Эксперты отмечают, что хороших земель в категории ЛПХ или ИЖС, где можно возводить дома уже просто нет.
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Тюмень

По словам основателя девелоперской компании «Финская улочка» Юлиу Пантя, спрос значительно превышает предложение и в ближайшие десять лет будет только расти.

«Мы постоянно мониторим рынок, смотрим, какие появляются площади для застройки, но видим — хороших локаций не так много. При этом все, что ближе к Тюмени, уже раскуплено крупными компаниями», — отметил эксперт.

По Тюменьстата, с начала этого года в регионе было возведено 3 тысяч 539 индивидуальных жилых домов общей площадью 428,8 тысяч квадратных метров. Рост к 2022 году составил порядка 102,8%.

«Цены на квартиры сильно выросли, сравнявшись со стоимостью домов, и люди стали чаще смотреть на загородку. Это один из факторов. Тренд, безусловно, будет развиваться: за ближайшие десять лет рынок загородной недвижимости вырастет в десять раз. И это не только про Тюмень, это про все остальные города», — пояснил Юлиу Пантя РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени стали строить дома меньшей площади — их размеры сократились с 120-180 до 65-107 квадратных метров.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Строительство дома#Новости тюмени#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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