В тюменском микрорайоне построят поликлинику и паркинг

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Published Сегодня, 06:38
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Указано, что за земельном участке запланировано строительство учреждения здравоохранения на 400 посещений в смену. Здесь же городские власти намерены возвести кафе с пунктом проката общей площадью 375 квадратных метров и паркинг на 93 машиноместа. Все работы проведут в один этап. Срок дачи — до 2040 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение ближайших двух лет построят приемно-диагностический комплекс ОКБ №2. Предполагаемая стоимость объекта составляет 8,5 миллиардов рублей. 70% денежных средств правительство планирует потратить из областного бюджета, 30% — привлечь из федерального бюджета. В настоящее время заявка на выделение денег региону находится на рассмотрении в Минздраве РФ.