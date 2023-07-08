В тюменском микрорайоне построят поликлинику и паркинг

Указано, что за земельном участке запланировано строительство учреждения здравоохранения на 400 посещений в смену. Здесь же городские власти намерены возвести кафе с пунктом проката общей площадью 375 квадратных метров и паркинг на 93 машиноместа. Все работы проведут в один этап. Срок дачи — до 2040 года.