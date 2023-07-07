На 3 миллиарда дороже: Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 11 млрд

Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области заключило с компанией Wildberries соглашение о строительстве склада еще в сентябре прошлого года. Тогда называлась сумма инвестиций в размере 8 миллиардов рублей. Сообщалось, что компания определиться с выбором земельного участка для строительства центра в сентябре. Позже начало возведения склада Wildberries было отложено.