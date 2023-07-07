На 3 миллиарда дороже: Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 11 млрд

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, центр будет построен до конца 2024 года.
В работы по реализации проекта компания Wildberries планирует вложить 11 миллиардов рублей. Новый логистический центр даст Тюменской области дополнительно порядка 7,5 тысячи рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области заключило с компанией Wildberries соглашение о строительстве склада еще в сентябре прошлого года. Тогда называлась сумма инвестиций в размере 8 миллиардов рублей. Сообщалось, что компания определиться с выбором земельного участка для строительства центра в сентябре. Позже начало возведения склада Wildberries было отложено.