В Тюмени продают усадьбу в классическом стиле 18 века за 75 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
На земельном участке построены три красивых здания в одном классическом стиле 18 века. Во всем доме выполнен качественный ремонт дорогостоящими и качественными материалами, привезенными из ОАЭ, Италии и Испании.
Использован авторский дизайн, изюминка — камин с изразцами. В доме имеется бассейн с противотоком. На первом этаже располагаются кухня, зал, на втором — холл, бильярдная, спальные комнаты с санузлами. Также имеется цокольный этаж.
В гостевом доме площадью более 50 «квадратов» имеется кухня, оборудованная комплексом из русской печи, коптильни, мангала и плиты.
Также на земельном участке расположены дом для персонала, гараж, беседка для барбекю, детский городок, спортивная зона, небольшой огород с теплицей.
На территории всей усадьбы прекрасный ландшафтный дизайн, все здания соединены дорожками, имеются насаждения — плодовые, лиственные и хвойные. По периметру дом огорожен капитальным кирпичным забором.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 350 миллионов рублей выставлен на продажу развлекательный центр «Жираф». Заведение пытаются продать в течение двух лет. За последний год его стоимость увеличилась на 50 миллионов рублей.