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В Тюмени продают усадьбу в классическом стиле 18 века за 75 миллионов рублей

22 июля 2023, 04:15
Фото: Циан
В Тюмени на продажу за 75 миллионов рублей выставлена усадьба площадью 850 квадратных метров на улице Приозерной с выходом к озеру.
Сюжет
Тюмень
Фото: Циан

На земельном участке построены три красивых здания в одном классическом стиле 18 века. Во всем доме выполнен качественный ремонт дорогостоящими и качественными материалами, привезенными из ОАЭ, Италии и Испании.

Использован авторский дизайн, изюминка — камин с изразцами. В доме имеется бассейн с противотоком. На первом этаже располагаются кухня, зал, на втором — холл, бильярдная, спальные комнаты с санузлами. Также имеется цокольный этаж.

Фото: Циан

В гостевом доме площадью более 50 «квадратов» имеется кухня, оборудованная комплексом из русской печи, коптильни, мангала и плиты.

Также на земельном участке расположены дом для персонала, гараж, беседка для барбекю, детский городок, спортивная зона, небольшой огород с теплицей.

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На территории всей усадьбы прекрасный ландшафтный дизайн, все здания соединены дорожками, имеются насаждения — плодовые, лиственные и хвойные. По периметру дом огорожен капитальным кирпичным забором.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 350 миллионов рублей выставлен на продажу развлекательный центр «Жираф». Заведение пытаются продать в течение двух лет. За последний год его стоимость увеличилась на 50 миллионов рублей.

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