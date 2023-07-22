Опять? Тюменцы стоят в шестикилометровых пробках на выезде из города

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На Салаирском тракте затор растянулся от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. На Червишевском тракте движение затруднено от улицы Федюнинского до Престольной, на Федюнинского пробка от Червишевского тракта до ТЦ «А-мега», на улице Запольной — от Московского тракта до Червишевского.
Наиболее сложная ситуация сложилась на Московском тракте — там образовался затор протяженностью более шести километров, от парка Школьный до поселка Московский.
Тюменские водители ругают главу администрации Тюмени Руслана Кухарука за километровые пробки — автовладельцы уверены в том, что причиной тому являются дорожные работы. Накануне на Московском тракте пробка наблюдалась даже в десять часов вечера.
«Уже час стоим в пробке», — жалуются тюменцы.
«Можно пока сходить в лес за грибами», — шутят водители.
«А вертолет никто не продает?» — интересуются застрявшие в пробке горожане.
Ранее «Наш Город» писал, в Тюмени на протяжении уже нескольких недель каждые выходные дни на трассах на выезде из города наблюдаются заторы. Жители областной столицы уезжают в жаркую погоду к водоемам и на дачи.