nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Изображение материала

Опять? Тюменцы стоят в шестикилометровых пробках на выезде из города

22 июля 2023, 08:12
Фото: 2 ГИС

Тюменцы стоят в шестикилометровых пробках на выезде из города

Тюменцы массово уезжают из города — трассы на выезде из областной столицы вновь сковали километровые пробки.
Сюжет
Тюмень

На Салаирском тракте затор растянулся от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. На Червишевском тракте движение затруднено от улицы Федюнинского до Престольной, на Федюнинского пробка от Червишевского тракта до ТЦ «А-мега», на улице Запольной — от Московского тракта до Червишевского.

Наиболее сложная ситуация сложилась на Московском тракте — там образовался затор протяженностью более шести километров, от парка Школьный до поселка Московский.

Тюменские водители ругают главу администрации Тюмени Руслана Кухарука за километровые пробки — автовладельцы уверены в том, что причиной тому являются дорожные работы. Накануне на Московском тракте пробка наблюдалась даже в десять часов вечера.

«Уже час стоим в пробке», — жалуются тюменцы.
«Можно пока сходить в лес за грибами», — шутят водители.
«А вертолет никто не продает?» — интересуются застрявшие в пробке горожане.

Ранее «Наш Город» писал, в Тюмени на протяжении уже нескольких недель каждые выходные дни на трассах на выезде из города наблюдаются заторы. Жители областной столицы уезжают в жаркую погоду к водоемам и на дачи.

Читайте также:
Будут ливни и град: синоптики рассказали о том, какая погода ждет тюменцевВ Тюменской области подешевела аренда жильяКто устроил в Тюмени «речную блокаду»?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат
Вчера, 06:18
«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области
Вчера, 01:00
«Я здесь технический директор»: молодой тюменец бросил все и уехал на Бали
Вчера, 18:31
«Жизнь собачья»: обустроена ли Тюмень для содержания домашних питомцев?
Сегодня, 01:23
Кто устроил в Тюмени «речную блокаду»?
Сегодня, 06:00
Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
Вчера, 08:06