Опять? Тюменцы стоят в шестикилометровых пробках на выезде из города

На Салаирском тракте затор растянулся от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. На Червишевском тракте движение затруднено от улицы Федюнинского до Престольной, на Федюнинского пробка от Червишевского тракта до ТЦ «А-мега», на улице Запольной — от Московского тракта до Червишевского.