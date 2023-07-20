Черные гусеницы уничтожили треть тюменского урожая

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Тюменские фермеры негодуют: черные гусеницы сжирают урожай. Остро с этой проблемой столкнулись жители Абатского района. Чаще всего на нашествие насекомых жалуются те жители области, кто живет у водоемов.
Гусеницы мотылька наносят большой вред посевам сельскохозяйственных культур, предпочитают питаться на посевах свеклы, бобовых и зернобобовых, кукурузы и рапса, очень прожорливы — способны в течение суток полностью уничтожить посевы при массовом развитии. Установившиеся погодные условия благоприятны как для яйцекладки бабочек мотылька, так и для развития гусениц, — сообщается на сайте Россельхозцентра.
Отмечается, что в процессе жизни насекомые проходят несколько стадий возрастов. Молодая гусеница питается листьями, выгрызая мякоть снизу листовой пластинки. Кожица верхней стороны при этом не повреждается.
Кроме того, в Россельхозцентре сообщили, что злаковые культуры молодых гусениц не интересуют. И даже наоборот — от злаков, например, кукурузы насекомое может погибнуть. Чего нельзя сказать о старых вредителях. Они предпочитают сжирать на своем пути все культуры. В ход идут и побеги и корешки.
Неприятная ситуация, возникшая в Абатском районе, связана с нашествием черных гусениц. Всего по данным агрономов, вредитель распространился на площади более 1300 га, численность гусениц превышала экономический порог вредоносности в 2 раза.
Однако, несмотря на то, что гусеницы распространились в первую очередь на заброшенных территориях у водоемов, им все же удалось испортить настроение и урожай тюменцев. Больше всего пострадали картофель и овощи. Борьбу с вредителями осложнило то, что полным ходом идет созревание плодов на частных участках, а также и то, что многие жители области держат пчел. Поэтому применять химические инсектициды было запрещено. В борьбе с пожирателями применили препараты малоопасные для человека и пчел. Обработка посевов была проведена своевременно, что позволило спасти более 70% урожая.