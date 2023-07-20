Черные гусеницы уничтожили треть тюменского урожая

Однако, несмотря на то, что гусеницы распространились в первую очередь на заброшенных территориях у водоемов, им все же удалось испортить настроение и урожай тюменцев. Больше всего пострадали картофель и овощи. Борьбу с вредителями осложнило то, что полным ходом идет созревание плодов на частных участках, а также и то, что многие жители области держат пчел. Поэтому применять химические инсектициды было запрещено. В борьбе с пожирателями применили препараты малоопасные для человека и пчел. Обработка посевов была проведена своевременно, что позволило спасти более 70% урожая.