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«Весь урожай побило»: в деревне под Тюменью выпал град

25 июня 2023, 10:38
Фото: ЧС Тюмень

В деревне под Тюменью выпал град

В деревне Коняшино Тюменского района выпал град. Местные жители сообщают о погибшем урожае и делятся фотографиями в социальных сетях.
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Тюмень

Впрочем, осадки в виде града обрушились не только на Тюменский район, но и областную столицу. По словам очевидцев, данное природное явление было замечено в отдельных районах города.

«Кошмар. Что вырастет в этом году?» — сетуют тюменцы.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 25 и 26 июня объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи обещают грозы, дожди и усиление ветра до 18 метров в секунду.

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