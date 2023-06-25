«Весь урожай побило»: в деревне под Тюменью выпал град

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Впрочем, осадки в виде града обрушились не только на Тюменский район, но и областную столицу. По словам очевидцев, данное природное явление было замечено в отдельных районах города.
«Кошмар. Что вырастет в этом году?» — сетуют тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 25 и 26 июня объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи обещают грозы, дожди и усиление ветра до 18 метров в секунду.