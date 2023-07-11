nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Изображение материала

В Тюменских лесах созрела черника. Куда идти собрать?

11 июля 2023, 07:29
Фото: Википедия

Тюменцы рассказали, где уже можно собирать чернику

Жители Тюменской области уже начали собирать в лесах чернику и костянику. Эти летние ягоды традиционно созревают в конце июня — начале июля. Ягодным урожаем тюменцы хвастаются в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

По словам ягодников, костяника имеется на Ирбитском тракте, а чернику уже можно собирать в лесах в районе Московского, Червишевского и Ялуторовского трактов.

«Была в районе пруда Лесного — черники и малины немного собрала», — сообщила Юлия Ш. в сообществе «Грибники Тюмени и Тюменской области».
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Черники пока мало и мелкая. Набрали кое-как пять литров. Прошлый год было лучше, но были дожди», — отметил Сергей С.

Опытные ягодники отмечают, что для хорошего урожая черники должна установиться теплая и влажная погода — эта ягода, так как и грибы любит тепло и сырость.

В минувшем году тюменские леса жителей региона радовали богатым урожаем этой полезной ягоды — любители «тихой охоты» сообщали, что черника растет абсолютно везде. Правда, на рынках продавали в основном ягоду, собранную в Тугулымском районе Свердловской области.

Прогнозы на этот год по количеству урожая ягодники пока не дают — отмечают, что все будет зависеть от погоды. Если не будет дождей — черники тоже не будет.

Между тем, по информации метеорологов, в Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальная жара, дожди, грозы и град. Знойная погода продержится в Тюменской области до конца недели. В среду термометры достигнут отметки +38…+40, в четверг +33….+38.

Читайте также:
В Тюменских лесах созрела земляника. Яркие фото урожаяДорожные работы в +40: тюменцы попали в километровую пробку на Московском трактеВ зоне СВО погиб 26-летний выпускник ТВВИКУ
#Тюмень#Ягоды#Урожай#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
Вчера, 07:27
«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки
Вчера, 10:46
Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске
Вчера, 10:25
Тюменка пожаловалась на мастурбирующего эксгибициониста в Гагаринском парке
Вчера, 01:42
Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации
Вчера, 08:05
«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК
Сегодня, 01:10