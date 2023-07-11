В Тюменских лесах созрела черника. Куда идти собрать?

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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По словам ягодников, костяника имеется на Ирбитском тракте, а чернику уже можно собирать в лесах в районе Московского, Червишевского и Ялуторовского трактов.
«Была в районе пруда Лесного — черники и малины немного собрала», — сообщила Юлия Ш. в сообществе «Грибники Тюмени и Тюменской области».
«Черники пока мало и мелкая. Набрали кое-как пять литров. Прошлый год было лучше, но были дожди», — отметил Сергей С.
Опытные ягодники отмечают, что для хорошего урожая черники должна установиться теплая и влажная погода — эта ягода, так как и грибы любит тепло и сырость.
В минувшем году тюменские леса жителей региона радовали богатым урожаем этой полезной ягоды — любители «тихой охоты» сообщали, что черника растет абсолютно везде. Правда, на рынках продавали в основном ягоду, собранную в Тугулымском районе Свердловской области.
Прогнозы на этот год по количеству урожая ягодники пока не дают — отмечают, что все будет зависеть от погоды. Если не будет дождей — черники тоже не будет.
Между тем, по информации метеорологов, в Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальная жара, дожди, грозы и град. Знойная погода продержится в Тюменской области до конца недели. В среду термометры достигнут отметки +38…+40, в четверг +33….+38.