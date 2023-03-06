В Тюмени учитель оставила школьников без еды в качестве наказания

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:36
Выяснило, что педагог в течение двух дней, 13 и 14 февраля, не заказывала горячее питание для учеников. По мнению представителей прокуратуры, это могло негативно сказаться на здоровье детей.
Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских учеников жаловались на учителя школы № 56 в социальных сетях. Тюменцы также сообщали, что их заставляют покупать для школы бумагу для принтера.