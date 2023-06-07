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На службу по контракту в Тюмени берут женщин до 47 лет. Зарплата до 350 тысяч рублей

7 июня 2023, 10:12
Фото: 1MI

Тюменок берут на службу по контракту. Обещают зарплату до 350 тысяч рублей

Тюменкам предлагают заключить контракт на прохождение военной службы. Вакансия появилась на сайте объявлений.

Они могут получить сразу до 695 тысяч рублей, зарплата в месяц от 125 до 350 тысяч.

«Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен», — отмечается на сайте объявлений Авито.

Контрактникам полагается экипировка, питание, медобслуживание.

31 мая «Наш город» сообщал, что военный комиссариат Тюменской области опубликовал десятки вакансий военнослужащих. Требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, фельдшеры.

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#Александр Мязин#Касается каждого
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