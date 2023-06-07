На службу по контракту в Тюмени берут женщин до 47 лет. Зарплата до 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:37
Они могут получить сразу до 695 тысяч рублей, зарплата в месяц от 125 до 350 тысяч.
«Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен», — отмечается на сайте объявлений Авито.
Контрактникам полагается экипировка, питание, медобслуживание.
31 мая «Наш город» сообщал, что военный комиссариат Тюменской области опубликовал десятки вакансий военнослужащих. Требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, фельдшеры.