Жители дома рядом с пешеходной улицей Дзержинского боятся обрушения здания

Управляющая компания «Тюменьдорцентр» отчитывается о том, что подвал дома просушен, сантехники мониторят ситуацию с протечками. По словам жильцов, в 2020 году было выдано ложное заключение о том, что износ конструктивных элементов дома составляет 28%. Вследствие чего капитальный ремонт здания в ближайшие годы проводить не планируется. А между тем, в доме присутствует постоянная сырость, кроме того, завелся новый вид насекомых — необычных тараканов.