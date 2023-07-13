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Жители дома рядом с пешеходной улицей Дзержинского боятся обрушения здания

13 июля 2023, 06:45
Фото: ЧС Тюмень
Жители разваливающегося дома по улице Дзержинского, 31, продолжают бить тревогу по поводу аварийного состояния строения и просят администрацию города обратить внимание на данную проблему.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Горожане отмечают, что управляющая компания дома скрывает от комиссий яму под домом, заполненную водой. Жители дома на Дзержинского боятся, что здание может просто обрушиться.

«Трубы канализации валяются, висят с множеством изломов. Старое отопление закрыто в „новые трубы“, что ведет к ещё большему его износу. Зато фасады скоро новые повесят на дом. Неужели администрация города и области так и будет бездействовать? Сколько жителям ещё надо писать, просить, чтобы подвал их дома привели в порядок?» — возмутились тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
Фото: ЧС Тюмень

Проблемы у жителей пятиэтажного дома в центре Тюмени длятся уже несколько лет. Капитальный ремонт инженерных сетей в доме был проведен в последний раз более 60 лет назад. Тюменцы уже неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой провести капитальный ремонт сетей, однако пока результата нет.

Управляющая компания «Тюменьдорцентр» отчитывается о том, что подвал дома просушен, сантехники мониторят ситуацию с протечками. По словам жильцов, в 2020 году было выдано ложное заключение о том, что износ конструктивных элементов дома составляет 28%. Вследствие чего капитальный ремонт здания в ближайшие годы проводить не планируется. А между тем, в доме присутствует постоянная сырость, кроме того, завелся новый вид насекомых — необычных тараканов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Управляющие компании#Жилой дом#Тюмень#Тюменская область
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