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В Тюмени в выходные перекроют центр города

13 июля 2023, 05:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени в выходные перекроют центр города

В Тюмени в эти выходные перекроют центр города. 15 июля для проезда транспортных средств будут закрыты улицы 8 Марта и Володарского.
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Тюмень

В связи с торжественными мероприятиями, посвященными вручению дипломов выпускникам Тюменского индустриального университета, с 8:00 до 13:00 перекроют участок 8 Марта от Республики до Володарского и участок Володарского — от Водопроводной до 8 Марта.

Альтернативные маршруты организуют по улицам Орджоникидзе, Водопроводной и Республики.

Ранее «Наш Город» писал, что 11 июля тюменские водители попали в 6-километровую пробку по улице Московский тракт из-за ремонтных работ на 317-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Движение было затруднено от сквера Школьный до поселка Московский.

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