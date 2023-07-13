В Тюмени в выходные перекроют центр города

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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В связи с торжественными мероприятиями, посвященными вручению дипломов выпускникам Тюменского индустриального университета, с 8:00 до 13:00 перекроют участок 8 Марта от Республики до Володарского и участок Володарского — от Водопроводной до 8 Марта.
Альтернативные маршруты организуют по улицам Орджоникидзе, Водопроводной и Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что 11 июля тюменские водители попали в 6-километровую пробку по улице Московский тракт из-за ремонтных работ на 317-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Движение было затруднено от сквера Школьный до поселка Московский.