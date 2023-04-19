Он мог разрушиться: УК срочно устранила потоп в доме на Дзержинского в Тюмени. Фото

Вчера «Наш город» сообщал, что жители дома на Дзержинского, 31, опасаются его разрушения. Капремонт здания не проводили уже 60 лет, хотя УК «Тюменьдорцентр» обслуживает здание только с октября 2021 года. До этого здесь работал УК «Жилищный стандарт», но он в процессе банкротства.