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Он мог разрушиться: УК срочно устранила потоп в доме на Дзержинского в Тюмени. Фото

19 апреля 2023, 13:19
Фото: Скрин паблика "Типичная Тюмень"

В Тюмени рушится пятиэтажка на Дзержинского. УК устранила потоп в подвале

УК «Тюменьдорцентр» прокомментировала ситуацию с затоплением жилого дома на улице Дзержинского, 31. В паблике «Типичная Тюмень» сообщается, что сантехники организации устраняют причины протечек воды в подвале.

В данный момент работы по осушению выполнены.

«Многоквартирный дом по адресу: г. Тюмень, ул. Дзержинского, 31 далеко не новостройка и был построен, а затем введен в эксплуатацию согласно официальным источникам информации в 1961 году», - отмечают представители УК.

Вчера «Наш город» сообщал, что жители дома на Дзержинского, 31, опасаются его разрушения. Капремонт здания не проводили уже 60 лет, хотя УК «Тюменьдорцентр» обслуживает здание только с октября 2021 года. До этого здесь работал УК «Жилищный стандарт», но он в процессе банкротства.

«Дом может сложиться пополам»: в Тюмени рушится пятиэтажка на Дзержинского
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Жалобы#Экономика
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