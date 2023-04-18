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«Дом может сложиться пополам»: в Тюмени рушится пятиэтажка на Дзержинского

18 апреля 2023, 07:07
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени рушится пятиэтажка рядом с пешеходной улицей Дзержинского

Жители тюменского дома на улице Дзержинского, 31, бьют тревогу — горожане боятся жить в своих квартирах из-за угрозы обрушения.
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Тюмень

По словам тюменцев, здание, расположенное рядом с пешеходным бульваром, состоит из двух частей, в месте соединения которых находится затопленный водой подвал.

«Дом может просто сложиться в эту яму с водой. Управляющая компания данный факт скрывает и водит проверяющие органы только по сухим местам», — отмечают жители пятиэтажки.

Кроме того, по заверениям тюменцев, в 2020 году было выдано ложное заключение о том, что износ конструктивных элементов дома составляет 28%. Вследствие чего капитальный ремонт делать в здании никто не собирается.

По словам собственников квартир, капитального ремонта в доме не проводили более 60 лет. В здании царит постоянная сырость, от стен отваливается штукатурка.

Дом на улице Дзержинского, 31, обслуживает управляющая компания «Тюменьдорцентр». Фирма работает в областной столице 11 лет. По итогам 2021 года выручка предприятия возросла на 40% — до 40,8 миллионов рублей, чистая прибыль составила 5,2 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском СНТ «Березка-3» на продажу выставили дома, построенные на земле, загрязненной ртутью. Стоимость домов начинается от 2,7 миллионов рублей.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Капитальный ремонт#Обрушение#Обрушение стены#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Валентина Бурнашева
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