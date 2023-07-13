В озере Андреевском утонул подросток. СК начал проверку

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области разрешено купаться только в 11 водоемах. За последние четыре дня на водоемах Тюменской области зарегистрировано три происшествия, на которых погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всего с начала купального сезона в Тюменской области утонуло 23 человека, в том числе 7 детей.