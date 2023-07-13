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В озере Андреевском утонул подросток. СК начал проверку

13 июля 2023, 05:54
Фото: 1MI

В тюменском озере Андреевском утонул подросток. СК начал проверку

Трагедия произошла накануне на диком пляже озера Андреевское. В водоеме утонул несовершеннолетний подросток.

Информации о том, при каких обстоятельствах произошла трагедия — нет. На месте ЧП работали водолазы — они подняли со дна водоема тело утонувшего ребенка и передали сотрудникам правоохранительных органов.

«По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ЧП. Признаком криминальной смерти на теле подростка не обнаружено», — сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области разрешено купаться только в 11 водоемах. За последние четыре дня на водоемах Тюменской области зарегистрировано три происшествия, на которых погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всего с начала купального сезона в Тюменской области утонуло 23 человека, в том числе 7 детей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водоемы#Следственный комитет#Роспотребнадзор#Тюменская область
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