В озере Андреевском утонул подросток. СК начал проверку

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:59
Информации о том, при каких обстоятельствах произошла трагедия — нет. На месте ЧП работали водолазы — они подняли со дна водоема тело утонувшего ребенка и передали сотрудникам правоохранительных органов.
«По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ЧП. Признаком криминальной смерти на теле подростка не обнаружено», — сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области разрешено купаться только в 11 водоемах. За последние четыре дня на водоемах Тюменской области зарегистрировано три происшествия, на которых погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всего с начала купального сезона в Тюменской области утонуло 23 человека, в том числе 7 детей.