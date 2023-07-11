В Туре утонул тюменский подросток

Отметим, что это уже третья гибель на воде за последние дни. 8 июля в реке Тура в Тюмени утонул мужчина, 9 июля вечером на городском пляже в Ишиме погиб 41-летний местный житель. Кроме того, 10 июля со дна реки Туртас (в Уватском районе) достали тело 61-летнего рыбака, который пропал 5 июля.