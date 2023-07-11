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В Туре утонул тюменский подросток

11 июля 2023, 12:36
Фото: 1MI

В Туре утонул тюменский подросток

Тюменский подросток утонул накануне в Туре в селе Дубровное Ярковского района. Трагедия произошла во время прохождения протоки реки вброд.
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Тюмень

Ребенок попал в Омут и утонул. Его друзья не смогли его спасти. Причиной гибели подростка стало нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте, сообщили в МЧС по Тюменской области.

«На этой неделе в регионе установилась аномально жаркая погода — многие жители региона стремятся на отдых к водоемам. Настоятельно рекомендуем тюменцам и гостям нашего города соблюдать меры безопасности, чтобы отдых у воды не превратился в непоправимую трагедию», — подчеркнули в МЧС.

Отметим, что это уже третья гибель на воде за последние дни. 8 июля в реке Тура в Тюмени утонул мужчина, 9 июля вечером на городском пляже в Ишиме погиб 41-летний местный житель. Кроме того, 10 июля со дна реки Туртас (в Уватском районе) достали тело 61-летнего рыбака, который пропал 5 июля.

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