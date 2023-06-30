Новый мост свяжет ДОК и Зареку в Тюмени, но строить его будут долго

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Строение должно появиться в районе улицы Щербакова и 2-я Луговая. По данным документации администрации Тюмени, его построят до 2030 года. В ноябре прошлого года отмечалось, что на проект потратят 117 млн рублей.
«Там строят новые микрорайоны, а выезд один на коммунистическую которая с утра постоянно стоит», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что мост на улице Холодильной пока строить в городе не будут. По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, строители столкнулись с определённым сложностями в центре города.