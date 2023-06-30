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Новый мост свяжет ДОК и Зареку в Тюмени, но строить его будут долго

30 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Тюмени появится мост, который свяжет ДОК и Зареку

В областной столице построят мост через Туру, он должен связать ДОК и Зареку.

Строение должно появиться в районе улицы Щербакова и 2-я Луговая. По данным документации администрации Тюмени, его построят до 2030 года. В ноябре прошлого года отмечалось, что на проект потратят 117 млн рублей.

«Там строят новые микрорайоны, а выезд один на коммунистическую которая с утра постоянно стоит», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что мост на улице Холодильной пока строить в городе не будут. По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, строители столкнулись с определённым сложностями в центре города.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Мост#Бизнес
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