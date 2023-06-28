Мост на Холодильной, памятник Сергею Корепанову, плесень в доме на Карла Маркса

Тюмень — современный, развивающийся город. За последние несколько лет многие улицы хорошо застроили. Появились новые ЖК, детские площадки и торговые центры. Большая часть районов попала под программу реновации. Квартиры на последнем этаже топит в дождливую погоду. Вот как, например, у пенсионерки Татьяны. Она со своим лежачим мужем-инвалидом вынуждена бороться со стихией самостоятельно.