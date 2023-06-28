Мост на Холодильной, памятник Сергею Корепанову, плесень в доме на Карла Маркса

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
В Тюмени отказались строить мост через железную дорогу.
«Будут большие неудобства жителям. И нужно выкупать земли, жилую застройку», — сообщил Андрей Чистяков.
16 июня «Наш город» сообщал, что для строительства развязки на Холодильной изымут 26 земельных участков на участке от Московского тракта до Интернациональной.
В Тюмени открыли памятник экс-председателю областной Думы Сергею Корепанову.
Он расположен на Червишевском кладбище. 28 июня монумент посетили многочисленные соратники, коллеги и друзья вспоминали Сергея Евгеньевича Корепанова. Биография Сергея Корепанова — это летопись жизни Тюменской области, Югры, Ямала и всей России, подчеркнул губернатор Александр Моор.
Сергей Корепанов на протяжении 24 лет возглавлял Тюменскую областную Думу, в июне 2022 года скоропостижно скончался на 75-м году жизни. В Тюмени в его честь названа улица.
Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК.
Тревогу забили жители дома 127 по улице Карла Маркса. Подвал их дома затоплен, с потолка течет вода, на крыше поселились голуби. В доме плесень и клещи.
Тюмень — современный, развивающийся город. За последние несколько лет многие улицы хорошо застроили. Появились новые ЖК, детские площадки и торговые центры. Большая часть районов попала под программу реновации. Квартиры на последнем этаже топит в дождливую погоду. Вот как, например, у пенсионерки Татьяны. Она со своим лежачим мужем-инвалидом вынуждена бороться со стихией самостоятельно.
Причиной наводнения в жилом доме стала старая крыша. Шифер трещит по швам, его обломки валяются по углам чердака. Соседи пытаются помочь друг другу, запасаясь монтажной пеной. Но и та не решает проблему кардинально.