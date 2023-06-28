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Мост на Холодильной, памятник Сергею Корепанову, плесень в доме на Карла Маркса

28 июня 2023, 19:13
Фото: 1MI

Памятник Сергею Корепанову, плесень в доме на Карла Маркса, мост на Холодильной

Проект развязки на улице Холодильной в областной столице реализовывать пока не планируют. По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, строители столкнулись с определённым сложностями в центре города.

В Тюмени отказались строить мост через железную дорогу.

«Будут большие неудобства жителям. И нужно выкупать земли, жилую застройку», — сообщил Андрей Чистяков.

16 июня «Наш город» сообщал, что для строительства развязки на Холодильной изымут 26 земельных участков на участке от Московского тракта до Интернациональной.

В Тюмени открыли памятник экс-председателю областной Думы Сергею Корепанову.

Он расположен на Червишевском кладбище. 28 июня монумент посетили многочисленные соратники, коллеги и друзья вспоминали Сергея Евгеньевича Корепанова. Биография Сергея Корепанова — это летопись жизни Тюменской области, Югры, Ямала и всей России, подчеркнул губернатор Александр Моор.

Сергей Корепанов на протяжении 24 лет возглавлял Тюменскую областную Думу, в июне 2022 года скоропостижно скончался на 75-м году жизни. В Тюмени в его честь названа улица.

Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК.

Тревогу забили жители дома 127 по улице Карла Маркса. Подвал их дома затоплен, с потолка течет вода, на крыше поселились голуби. В доме плесень и клещи.

Тюмень — современный, развивающийся город. За последние несколько лет многие улицы хорошо застроили. Появились новые ЖК, детские площадки и торговые центры. Большая часть районов попала под программу реновации. Квартиры на последнем этаже топит в дождливую погоду. Вот как, например, у пенсионерки Татьяны. Она со своим лежачим мужем-инвалидом вынуждена бороться со стихией самостоятельно.

Причиной наводнения в жилом доме стала старая крыша. Шифер трещит по швам, его обломки валяются по углам чердака. Соседи пытаются помочь друг другу, запасаясь монтажной пеной. Но и та не решает проблему кардинально.

Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
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#Александр Мязин#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
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