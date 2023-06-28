В Тюменской области величина торга на вторичку составила 1,3%

Величина скидки рассчитывалась как разница между ценой квартиры, по которой она продавалась в ипотеку, и стоимостью, указанной в объявлении на Домклик. Полученное значение усреднялось по всему проданному вторичному жилью в регионе. Этот параметр показывает, на сколько продавцы вторички в среднем снижали цену при заключении сделки. Чем выше скидка, тем больше выгода для покупателя.