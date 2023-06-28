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В Тюменской области величина торга на вторичку составила 1,3%

28 июня 2023, 08:34
Фото: Сбер
В Тюменской области величина торга на вторичное жилье составила 1,3%. Такие данные зафиксировали аналитики Домклик на основании заключенных сделок в мае 2023 года. Средняя величина скидки по стране составила 1,1%, максимальная — 2,3%.

Величина скидки рассчитывалась как разница между ценой квартиры, по которой она продавалась в ипотеку, и стоимостью, указанной в объявлении на Домклик. Полученное значение усреднялось по всему проданному вторичному жилью в регионе. Этот параметр показывает, на сколько продавцы вторички в среднем снижали цену при заключении сделки. Чем выше скидка, тем больше выгода для покупателя.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и соответствующему объявлению (величина торга) для ТОП-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за май 2023 года.Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и соответствующему объявлению (величина торга) для ТОП-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за май 2023 года.
Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и соответствующему объявлению (величина торга) для ТОП-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за май 2023 года.

По данным аналитиков, смещение покупательского спроса на рынок новостроек и индивидуального строительства привели к росту уступчивости продавцов вторички: впервые с начала года величина торга превысила 1,1%. До этого разница в стоимости квартиры в объявлении и в сделке была на уровне 1%.

Квартира — это очень дорогая покупка, поэтому покупателям всегда хочется поторговаться. Продавцы чаще всего идут на уступки, и, как показывает статистика, они уступают в среднем на 1,3%, — отметила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.
#Анастасия Имамахметова#Сбер#Покупка квартир#Аналитика
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