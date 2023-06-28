В Тюмени открыли памятник Сергею Корепанову

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Биография Сергея Корепанова — это летопись жизни Тюменской области, Югры, Ямала и всей России, подчеркнул губернатор Александр Моор.
Сергей Евгеньевич принадлежит к плеяде первопроходцев, осваивавших просторы тюменского севера, создававших экономический фундамент нашей страны. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления со стороны запада, мы понимаем и заново осознаем какой подвиг совершили наши земляки, благодаря чему мы сегодня обеспечиваем экономический рост регионов. Сергей Евгеньевич почти четверть века руководил Тюменской областной Думой, вместе с соратниками сумел создать эффективно работающий законодательный орган. При этом он был очень позитивным, открытым и внимательным к людям человеком, — сказал Александр Моор.
Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфтидинов отметил всегда открытые людям большое сердце и широкую душу Сергея Евгеньевича и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника.
Председатель областного Совета ветеранов войны и труда, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению городской Думы Степан Киричук дополнил, что Сергей Корепанов был политиком федерального масштаба.
Он был очень активен в вопросах законодательства, касающихся жизни регионов. С ним было легко защищать интересы Тюменской области, так как материалы, с которыми приезжал на совещания Сергей Евгеньевич, были качественно подготовлены и выверены, — обратил внимание Степан Михайлович.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что у каждого времени свои герои и Сергей Корепанов — герой нашего времени.
Он всегда был примером при исполнении государственных задач, развития Тюменской области, благополучия жителей, как председатель парламента трех регионов. Сергей Евгеньевич запомнился нам своими человеческими качествами, добротой к людям, честностью и порядочностью. Главный принцип россиян — мы вместе. Мы действительно идейно вместе — ныне живущие и те, кто ушел от нас. И Сергей Евгеньевич Корепанов сегодня вместе с нами. Его имя, образ навсегда останутся в нашей памяти, его проекты продолжают жить и приносить пользу людям, — сказал Евгений Борисович.
Сергей Корепанов на протяжении 24 лет возглавлял Тюменскую областную Думу, в июне 2022 года скоропостижно скончался на 75-м году жизни. В Тюмени в его честь названа улица.