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В Тюмени открыли памятник Сергею Корепанову

28 июня 2023, 10:30
Фото: Тюменская городская Дума
Монумент расположен на мемориале Червишевского кладбища. Многочисленные соратники, коллеги и друзья вспоминали Сергея Евгеньевича Корепанова, как видного государственного деятеля, отзывчивого к проблемам людей депутата, справедливого руководителя, доброго и порядочного человека.

Биография Сергея Корепанова — это летопись жизни Тюменской области, Югры, Ямала и всей России, подчеркнул губернатор Александр Моор.

Сергей Евгеньевич принадлежит к плеяде первопроходцев, осваивавших просторы тюменского севера, создававших экономический фундамент нашей страны. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления со стороны запада, мы понимаем и заново осознаем какой подвиг совершили наши земляки, благодаря чему мы сегодня обеспечиваем экономический рост регионов. Сергей Евгеньевич почти четверть века руководил Тюменской областной Думой, вместе с соратниками сумел создать эффективно работающий законодательный орган. При этом он был очень позитивным, открытым и внимательным к людям человеком, — сказал Александр Моор.
Фото: Тюменская городская Дума

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфтидинов отметил всегда открытые людям большое сердце и широкую душу Сергея Евгеньевича и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника.

Председатель областного Совета ветеранов войны и труда, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению городской Думы Степан Киричук дополнил, что Сергей Корепанов был политиком федерального масштаба.

Он был очень активен в вопросах законодательства, касающихся жизни регионов. С ним было легко защищать интересы Тюменской области, так как материалы, с которыми приезжал на совещания Сергей Евгеньевич, были качественно подготовлены и выверены, — обратил внимание Степан Михайлович.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что у каждого времени свои герои и Сергей Корепанов — герой нашего времени.

Он всегда был примером при исполнении государственных задач, развития Тюменской области, благополучия жителей, как председатель парламента трех регионов. Сергей Евгеньевич запомнился нам своими человеческими качествами, добротой к людям, честностью и порядочностью. Главный принцип россиян — мы вместе. Мы действительно идейно вместе — ныне живущие и те, кто ушел от нас. И Сергей Евгеньевич Корепанов сегодня вместе с нами. Его имя, образ навсегда останутся в нашей памяти, его проекты продолжают жить и приносить пользу людям, — сказал Евгений Борисович.

Сергей Корепанов на протяжении 24 лет возглавлял Тюменскую областную Думу, в июне 2022 года скоропостижно скончался на 75-м году жизни. В Тюмени в его честь названа улица.

#Анастасия Имамахметова#Сергей Корепанов#Александр Моор#Памятник#Тюменская городская Дума
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