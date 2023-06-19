Тюменец едва не спалил здание администрации из-за смерти собаки

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На мужчину завели уголовное дело. По данным 72.ру, он узнал о том, что питомца сбила машина главы администрации Плешковского сельского поселения.
«В итоге, чтобы привлечь к себе внимание, решил бензином облить здание администрации», — указано в материалах дела (по данным 72.ру).
К зданию он приехал на велосипеде, далее разбил молотком окно. Одну бутылку с бензином он бросил внутрь. Его заметил один из местных жителей, он спугнул поджигателя. Его арестовали через два дня.
По решению суда, мужчина проведёт в колонии 8 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе поджигатели травы заплатят почти 200 тысяч рублей штрафов.