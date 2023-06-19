nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Изображение материала

Тюменец едва не спалил здание администрации из-за смерти собаки

19 июня 2023, 10:12
Фото: 1MI

Поджег администрацию из-за смерти собаки: тюменец чуть не спалил здание

Тюменец попытался поджечь здание администрации поселения. Инцидент произошел из-за смерти его собаки.

На мужчину завели уголовное дело. По данным 72.ру, он узнал о том, что питомца сбила машина главы администрации Плешковского сельского поселения.

«В итоге, чтобы привлечь к себе внимание, решил бензином облить здание администрации», — указано в материалах дела (по данным 72.ру).

К зданию он приехал на велосипеде, далее разбил молотком окно. Одну бутылку с бензином он бросил внутрь. Его заметил один из местных жителей, он спугнул поджигателя. Его арестовали через два дня.

По решению суда, мужчина проведёт в колонии 8 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе поджигатели травы заплатят почти 200 тысяч рублей штрафов.

Пойманы поджигатели сухой травы: они заплатят около 200 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Общество#Тюменцы#Происшествия#Поджог#Дела судебные#Александр Мязин
Подпишитесь
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Сегодня, 03:36
«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
Сегодня, 08:39
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
Сегодня, 04:00
Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
Сегодня, 05:36
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:10
В Тюмени построят три новых моста через Туру
Сегодня, 04:35